Honderden mensen bezoeken open huis Vindicat: “We hebben een leuk weekend gehad”

Foto: Paul Blom

Studentenvereniging Vindicat kijkt tevreden terug op het evenement Stadsverband. Onderdeel hiervan was een open dag waarbij mensen een rondleiding konden krijgen door de sociëteit op de Grote Markt.

“Het was onwijs gezellig, het is heel goed verlopen”, vertelt Senatus rector Adriaan Zoetmulder van Vindicat. “We hebben vandaag enkele honderden mensen mogen verwelkomen in ons gebouw. Zij hebben binnen rond kunnen kijken. En wat je dan hoort is precies waarom we Stadsverband hebben opgezet. Mensen die bijvoorbeeld zeggen dat ze vaak de Grote Markt passeren, en altijd al eens binnen hebben willen kijken. Of mensen die naar aanleiding van eerdere berichtgevingen vertellen dat ze eens met eigen ogen willen rondkijken. En het waren niet alleen mensen uit Stad die vandaag langs kwamen. Ook uit de Ommelanden.”

Symposium

Het evenement Stadsverband begon vrijdag al met een symposium in de Der Aakerk. “Dit was ook een succes. Het was bedoeld om de band tussen inwoners en studenten te versterken. We hadden twee interessante sprekers uitgenodigd. Zo was bijvoorbeeld scheidsrechter Allard Lindhout aanwezig. Maar ook Michael Kortekaas van Hunted hadden we uitgenodigd. Ze hebben twee inspirerende verhalen verteld. De bijdragen gingen over de saamhorigheid in de samenleving, bekeken vanuit hun werkveld. Hoe gaan we met elkaar om?”

“Mensen zijn verrast”

Vindicat is sinds een aantal jaren bezig om een andere koers te varen. Van een gesloten karakter is men naar een open vereniging gegaan. “Als je mij vraagt of het nu tijdens deze dagen gelukt is om inwoners en studenten dichterbij elkaar te brengen … dat vind ik een lastige vraag. We kijken in ieder geval terug op een geslaagd weekend. Wij hopen dat mensen die bij ons te gast zijn geweest, dat zij hebben genoten. Dat ze met eigen ogen in onze keuken hebben kunnen kijken. En natuurlijk, voor sommige mensen is het lastig om te begrijpen hoe een studentenvereniging in elkaar steekt. Aan de andere kant horen we ook verhalen van mensen die verrast zijn. Die niet wisten dat er zoveel gebeurd.”

Volgend jaar weer?

Of Stadsverband een vervolg gaat krijgen, daar is Zoetmulder helder over: “Dat is afhankelijk van het bestuur dat dan de leiding heeft, maar ik acht die kans heel groot. Het is een evenement dat ons past. Waar we een goed gevoel bij hebben. Dus iedereen die dit jaar niet gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid, die krijgt hoogstwaarschijnlijk volgend jaar een nieuwe kans.”