FC Groningen zet aangifte tegen onderzoeksjournalist niet door

Foto: ingezonden

FC Groningen heeft afgezien van aangifte tegen onderzoeksjournalist Darshan Boerema. Dat meldt de Nederlandse Sportpers (NSP) dinsdag.

Boerema is bezig met een onderzoek naar het handhaven van stadionverboden en hoe deze ontdoken kunnen worden. Tijdens de wedstrijd FC Groningen-Ajax wilde de journalist, via een video-item, aantonen dat het mogelijk is om met een stadionverbod toch een stadion binnen te komen. De wedstrijd tegen Ajax werd al snel gestaakt nadat er rookbommen op het veld waren gegooid en een supporter het veld op was gerend. Of Boerema ook in het stadion is geweest, is niet bekend.

FC Groningen had de journalist van tevoren gewaarschuwd en kondigde een aangifte aan. Waarom die aangifte nu niet wordt doorgezet, wil de FC niet toelichten.