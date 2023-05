FC Groningen zakt door ondergrens en beleeft gênante middag in Arnhem

Foto Andor Heij. Euroborg, FC Groningen

FC Groningen kende een zeer pijnlijke zondagmiddag. Op bezoek bij nummer dertien Vitesse gingen de manschappen van Trainer Dennis van der Ree kiezelzand onderuit. FC Groningen eindigde met tien man en een 6-0 achterstand de wedstrijd.

Het ging al heel snel mis. Binnen vier minuten lag de bal al in het netje. Million Manhoef schoot raak voor de Arnhemmers: 1–0. Maar de Groningers speelden niet onaardig en kregen zelfs een kans op de gelijkmaker. Ricardo Pepi stond oog in oog met Vitesse-doelman Kjell Scherpen, maar verslikte zich in de lange sluitpost.

Vlak voor rust verergerde de situatie voor de bezoekers. Doelman Peter Leeuwenburgh haalde Manhoef neer, die op hoge snelheid door de Groningse defensie was gebroken. De keeper kreeg de rode prent van arbiter Kooij en kon dus inrukken. Het was zijn laatste wedstrijd voor FC Groningen. Een minuut later tekende Melle Meulensteen met een hard schot voor de 2-0. Invaldoelman Jan de Boer was kansloos.

Tweede helft

Na rust stortte het als een kaartenhuis in bij de FC. Manhoef scoorde nog tweemaal om zijn hattrick te completeren en ook invaller Vidovic deed nog een duit in het zakje. In de slotfase trof ook invaller Tronstad doel met een goed, hard schot: 6-0.

Volgende week

Volgend weekend komt het helse seizoen 2022/2023 tot een einde voor FC Groningen. In eigen huis zal de FC zonder supporters afscheid van de Eredivisie nemen, tegen Sparta. De aftrap is om 14.30 uur.