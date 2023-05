Donar op matchpoint na winst in Den Bosch

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar is op ‘matchpoint’ gekomen in de halve finale van de play-offs om de landstitel. De Groninger basketballers wonnen zondagmiddag overtuigend de uitwedstrijd tegen Heroes Den Bosch: 65-78.

Aan het eind van het eerste kwart wisten de Groninger al een klein gaatje te slaan. Hoogtepunt van dat kwart was een verre driepunter van Leon Williams. Na de eerste 10 minuten was de stand 21-24. In het tweede kwart werd het al snel 24-24, waarna coach Andrej Stimac van Donar een time-out nam. Er werd in dit kwart maar weinig gescoord, mede door het goede verdedigen van beide ploegen. Bij rust was er weer een voorsprong voor Donar: 34-38.

Aan het begin van het derde kwart liepen de Groningers al snel uit naar 36-48. Daarna viel de productie stil, en de thuisploeg kwam terug tot 47-52. Vervolgens liep Donar toch weer uit, naar 47-60 aan het eind van het kwart. Grote man van dit kwart was Viktor Gaddefors met 11 punten.

In het begin van het laatste kwart werd Heroes weggespeeld, waardoor het verschil binnen 2 minuten 20 punten werd: 47-67. Met nog 4 minuten op de klok, bij de stand 57-71, waren er nog kansen voor Den Bosch om de wedstrijd alsnog te winnen. Donar gaf de wedstrijd dit keer niet uit handen en speelde de wedstrijd professioneel uit.

Topscorers bij Donar waren Viktor Gaddefors met 24 punten, Clay Mounce met 17 punten en Steph Branch met 10 punten. Bij Heroes Den Bosch was Chris-Ebou Ndow topscorer met 22 punten.

De stand in deze ‘best of 5’ is nu 2-1 voor Donar. De volgende wedstrijd is komende dinsdag in Martiniplaza. Als Donar die wint, gaat de ploeg door naar de finale, waarvoor ZZ Leiden zich al geplaatst heeft, ten koste van Aris uit Leeuwarden. Wanneer Donar verliest, is er een beslissende vijfde wedstrijd op Hemelvaartsdag. Die begint om 16.00 uur en is weer in Den Bosch.