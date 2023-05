Donar geeft in slotfase wedstrijd uit handen

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft de eerste wedstrijd in de halve finale van de play-offs om de landstitel verloren van Heroes Den Bosch. De Groningers leken in Den Bosch te gaan winnen, maar gaven de wedstrijd in de slotfase uit handen: 71-68.

Al na 3 minuten, bij de stand 10-2, zag coach Andrej Stimac van Donar zich genoodzaakt om een time-out te nemen. De thuisploeg was gretiger en schoot beter. Het grootste verschil was bij 17-4. Daarna kwamen de Groningers beter in de wedstrijd, en aan het eind van het kwart was het verschil nog 5 punten: 26-21. In het tweede kwart kwam Donar al snel langszij, en vanaf dat moment ging het gelijk op. In het slotsignaal van de eerste helft schoot spelverdeler Andrej Magdevski weer eens een onmogelijk driepuntschot raak, waardoor de ruststand 45-45 werd.

Ook in het derde kwart was het stuivertje wisselen tussen beide ploegen, maar aan het eind van het kwart had Donar een voorsprong van 5 punten genomen: 55-60. In het laatste kwart werd het al snel 55-65, maar daarna kwam Heroes weer dichterbij. Met iets meer dan 3 minuten op klok zorgde Donar-speler met een vrije worp voor 62-68. Het bleek achteraf de laatste score van Donar te zijn in de wedstrijd. Daarna trokken de Bosschenaren de wedstrijd naar zich toe, terwijl Donar meerdere kansen om de wedstrijd te winnen liet liggen. Een uiterste poging van Magdevski in het slotsignaal om er een verlenging uit te slepen ging mis.

Topscorers bij Donar waren Viktor Gaddefors met 18 punten, Steph Branch met 12 punten en Willem Brandwijk met 10 punten. Bij Heroes Den Bosch was Chris-Ebou Ndow topscorer met 15 punten.

De stand in deze ‘best of 5’ is 1-0 voor Heroes Den Bosch. De tweede wedstrijd is komende vrijdag in Martiniplaza.