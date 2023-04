Veertig teckels en hun baasjes ontmoeten elkaar in Hoogkerk: “Nog nooit zoveel teckels bij elkaar gezien”

Foto: Jan Schuil

Een bijzonder gezicht was het zondag bij de hondenschool in Hoogkerk. Op het verjaardagsfeestje van ‘Takkies van 050’, dat in het dorp werd gehouden, kwamen veertig teckels en hun baasjes af. Gerdi Leunk van de organisatie is trots.

Hoi Gerdi! Ik kan me voorstellen dat mensen na het lezen van de intro van dit artikel al heel veel vragen hebben …

“Haha. Ja, dat snap ik wel. ‘Takkies van 050’ is een appgroep. Het is twee jaar geleden ontstaan toen we in het land nog volop met maatregelen te maken hadden om het coronavirus onder de duim te houden. Door die maatregelen waren bijvoorbeeld hondenscholen gesloten. Maar toch was er behoefte aan contact. Zelf heb ik een teckel met de naam Ollie. Op mijn ommetjes door Stad kwam ik steeds vaker mensen tegen die ook in bezit waren van een teckel. En dan ontstaan er gesprekjes, en blijkt er behoefte te zijn aan contact. En op die manier is de appgroep ontstaan.”

De appgroep voorziet dus in een behoefte?

“Heel simpel gezegd, met de appgroep is het mogelijk om afspraken te maken om samen te wandelen. Of om in kleine groepjes te wandelen. En eigenlijk vanaf het begin is het een groot succes. Het succes is ook groter dan dat ik van tevoren had durven dromen. Op dit moment zitten er 150 mensen in de appgroep. Vooral tijdens de afgelopen winter is het ontploft. Bij het Hoornsemeer hebben we toen een kersttruiwandeling gehouden. De teckels verschenen in kersttruien om een wandeling te maken. Heel veel media hebben daar over bericht. Vervolgens zijn er heel veel mensen bij gekomen.”

Het klinkt bijna als een professionele vereniging …

“Ja, en dat wil ik dus niet. Het doel is en blijft om leuke wandelingen met de hond te maken. Dat mensen onderling op een laagdrempelige manier afspraken kunnen maken om ergens te gaan wandelen. Want als je het hebt over verenigingen, er zijn al genoeg teckelverenigingen. Maar daarbij valt mij op dat bij deze verenigingen vaak de baasjes belangrijker zijn. De teckel sneeuwt al snel onder. Je hebt ook hele grote bijeenkomsten in het land waar heel veel teckels aanwezig zijn. De honden vinden dat helemaal niet leuk. Als je bijvoorbeeld zelf naar een festival gaat waar duizenden mensen aanwezig zijn, dan ben je ’s avonds ook blij dat je op de bank in je huiskamer even neer kunt ploffen. Dat is wat het eigenlijk is.”

Toch hebben jullie vandaag een bijeenkomst gehouden in Hoogkerk …

“Klopt. Maar daarbij stonden wel de honden centraal. Vorig jaar hebben we dat voor het eerst gedaan omdat we toen één jaar bestonden. En dit jaar vond ons tweede verjaardagsfeestje plaats. Van 11.00 tot 13.00 uur hebben we een leuk programma aangeboden. Na ongeveer anderhalf uur merkte je al dat de energie opraakte. Toch kijken we met veel tevredenheid terug op deze dag. De medewerkers van de hondenschool waren ook erg enthousiast. Ze vertelden dat ze nog nooit zoveel teckels bij elkaar hadden gezien, haha.”

Hoe zag jullie verjaardagsprogramma er uit?

“We hebben vijf workshops aangeboden. Zo was er een workshop treibball. Dat is voetballen met de snuit waarbij het de kunst is om de bal vooruit te krijgen. Er was een workshop waarbij het draaide om behendigheid, om rondjes en om achtjes te maken en er was een hindernisbaan. Eén van de workshops stond in het teken van doggy dance. Daarbij moeten de teckels de bewegingen van de baas volgen. En bij de laatste workshop moesten er traktaties gezocht worden die we verstopt hadden.”

Hoe leid je zoiets in goede banen?

“Dat vind ik een leuke vraag. De teckels en hun baasjes weten namelijk heel goed in welke groep ze plaats moeten nemen. Teckels zijn namelijk net mensen. Niet iedereen kan goed met elkaar overweg, haha. Maar door de jaren heen weet iedereen precies waar hij of zij moet gaan staan.”

Ik kan me voorstellen dat mensen die thuis ook een teckel hebben nu misschien enthousiast zijn geworden. Kunnen zij zich aanmelden?

“Jazeker. Wij hebben een Facebookpagina waar meer informatie is te vinden. Maar ik wil wel benadrukken dat mensen die interesse hebben wel in Groningen of in de directe omgeving moeten wonen. Anders worden de afstanden te groot. Dan werkt het niet. En voor de komende periode gaan we meer leuke dingen organiseren. Vorig jaar zijn we naar een Waddeneiland geweest. Dat willen we wellicht dit jaar weer doen. En het lijkt ons volgend jaar leuk om dan opnieuw een verjaardagsfeestje te organiseren.”