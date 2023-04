Bevrijding Stad herdacht met kranslegging bij oude Oostersluis

Foto: Joris van Tweel

Afgelopen zondag was het precies 78 jaar geleden dat de stad Groningen werd bevrijd door Canadese militairen. Bij deze gebeurtenis werd vrijdagochtend stilgestaan met een herdenking bij het monument Twee Bruggen, vlak bij de Oostersluis.

De werkgroep Oosterpark Nooit Saai (ONS) organiseerde de herdenking samen met de Openbare School Oosterhoogebrug. Wethouder Carine Bloemhoff hield een korte toespraak tijdens de herdenking, waarna de leerlingen een krans legden bij het monument. Na de kranslegging droegen leerlingen nog een aantal gedichten voor.

De school heeft het monument Twee Bruggen bij de Oostersluis ‘geadopteerd’. Dankzij deze adoptie ontdekken de leerlingen het verhaal achter dit oorlogsmonument in hun eigen buurt en raken ze betrokken bij de geschiedenis.

De gedenkplaats staat sinds 2016 bij de oude Oostersluis. De sluis kent een eigen oorlogsverhaal, want in de laatste uren voor het einde van de oorlog in Stad besloten de Duitsers beide bruggen omhoog te zetten om de oprukkende geallieerden tegen te werken. Pop Dijkema, zijn broer Jacob-Jan en diens zoon Jan gingen daarom, met gevaar voor eigen leven naar de kelderruimte van de brug bij het Damsterdiep. Daar draaiden ze de brug handmatig naar beneden. Pop raakte hierbij gewond en de Canadese infanteriesoldaat Roy Coffin werd door de Duitsers dodelijk getroffen. Maar de Canadezen konden, door de actie van het Groningse trio en de Canadese soldaat, wel snel oprukken naar Delfzijl.