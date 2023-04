Restaurant Noor in Hoogkerk behoudt Michelinster

Eigenaren Marleen & Jeroen van restaurant Noor in Hoogkerk - Foto via Noor (Facebook)

Jeroen en Marleen Brouwer, de twee eigenaren van restaurant Noor in Hoogkerk, behouden ook dit jaar een Michelin-ster. Dat maakte Michelin maandagmiddag bekend.

Daarmee blijft Noor het enige restaurant in de gemeente met een dergelijke erkenning in de Michelingids.

De twee eigenaren openden het restaurant vorig jaar maart in de Theresiakapel in Hoogkerk. De twee chef-koks hadden daarvoor al een ster bij hun restaurant Loohoeve in Schoonoord. Die ster kregen ze vorig jaar terug in Hoogkerk.

Ook Onder de Linden in Aduard behoudt haar Michelin-ster. Hier prijkt al sinds 1992 een vermelding van Michelin aan de gevel.