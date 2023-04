Programma rond bevrijding van Groningen op 15 april in Bevrijdingsbos

Brandende kaarsen bij het regimentenplateau. Foto: stichting Bevrijdingsbos

Op het Plein van het Bevrijdingsbos aan de Noorddijkerweg worden op zaterdag 15 april 23 brandende kaarsen geplaatst bij het Regimentenplateau.

Dit ter gelegenheid van het feit dat het 78 jaar geleden is dat Groningen door de geallieerden werd bevrijd van de Duitse bezetting. Op het Regimentenplateau staan de namen van de 23 Canadese regimenten die tijdens de strijd om de bevrijding vier dagen lang hebben gevochten om de Groningers hun vrijheid terug te geven.

Het plaatsen van de kaarsen, rond 21.00 uur, wordt voorafgegaan door een programma in de Stefanuskerk aan de Noorddijkerweg. Op het programma staan een bevrijdingsverhaal, een spoken word van stadsdichter Myron Hamming en muzikale omlijsting door het Eelder Bloemenkoor. Aanmelden voor een plekje in de kerk is nodig en kan via s.m.smit@home.nl.

Op 5 mei wordt de bevrijding van heel Nederland gevierd. Het bestuur van de Stichting Het Bevrijdingsbos wil de bevrijding van de Stad niet onopgemerkt voorbij laten gaan en heeft daarom deze activiteit georganiseerd.