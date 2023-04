Ook komende week stakingen bij distributiecentra Albert Heijn

Foto Andor Heij. Lege schappen bij Albert Heijn in Paddepoel

Er wordt ook komende week gestaakt bij de distributiecentra van Albert Heijn. De onderhandelingen over een nieuwe cao zitten muurvast.

De werknemers vroegen aanvankelijk om een loonsverhoging van 14 procent. Albert Heijn stelde een loonsverhoging van 8 procent voor. Omdat de verschillen zo groot zijn wil FNV de gesprekken met het bedrijf voorlopig niet voortzetten. “De basis om verder te praten is een loonsverhoging van 10 procent en geen verslechteringen in de arbeidsvoorwaarden”, reageert FNV-bestuurder Levin Zühlke-van Hulzen. “Dat zijn de randvoorwaarden en daar voldoet Albert Heijn niet aan. Dus heeft een gesprek weinig nut. Wij hebben ons heel toegeeflijk opgesteld. Want initieel vroegen wij inderdaad om een loonsverhoging van 14 procent.”

De supermarkt wil op haar beurt wel verder praten. Daarbij wil men niet alleen kijken naar het salaris, maar wil men ook andere punten in de cao bespreekbaar maken. “Maar je moet dan wel allebei bereid zijn om wat te doen”, aldus een woordvoerder van Albert Heijn. De komende dagen worden de stakingen voortgezet bij distributiecentra in Zwolle, Geldermalsen, Zaandam, Tilburg en Pijnacker. De verwachting is dat de schappen de komende dagen steeds leger zullen raken. Volgens Albert Heijn raakt de staking bijna de helft van de supermarkten. De impact per winkel verschilt.