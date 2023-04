Hoogkerk zamelt kleding in voor Ethiopië: “Veilig bevallen is daar niet vanzelfsprekend”

In Hoogkerk vond zaterdagochtend een inzamelingsactie voor Ethiopië plaats. Met de inzameling worden de gezondheidsvoorzieningen voor moeders en kinderen in het Afrikaanse land verbeterd.

De inzameling vond plaats in het kerkgebouw Elim aan de Barkstraat. “Mensen konden kleding, schoenen maar ook speelgoed, knuffels en huishoudtextiel bij ons inleveren”, laat Sam’s Kledingactie weten. Volgens de organisatie is er goed gedoneerd. De inzamelingsactie maakt onderdeel uit van een landelijke actieperiode waarbij er op diverse plekken kleding en materialen worden ingezameld.

Ethiopië

Ethiopië ligt in Oost-Afrika. Het aantal inwoners ligt op ruim 120 miljoen. Tegenwoordig is het land een republiek maar tot in de jaren zeventig werd het Afrikaanse land geregeerd door een keizer. De laatste keizer was Haile Selassie. Hij werd in 1974 afgezet door een staatsgreep waarna het land geregeerd werd door een marxistische dictator. De afgelopen decennia werd het land verscheurd door verschillende oorlogen. Van 1961 tot 1991 woedde de Eritrese Onafhankelijkheidsoorlog. In de jaren negentig woedde er een grensoorlog met Eritrea. Tegenwoordig leeft ongeveer dertig procent van de inwoners onder de armoedegrens.

“Veilig bevallen is niet vanzelfsprekend”

“Wanneer je het hebt over zwangerschap, geboorte en de eerste levensjaren, dan zijn dit in Nederland doorgaans vreugdevolle gebeurtenissen. In Ethiopië is veilig bevallen niet vanzelfsprekend. Door een gebrek aan goede gezondheidszorg overlijden schrikbarend veel moeders en jonge kinderen aan complicaties die voorkomen hadden kunnen worden.”

“Goede zorg is vaak ver weg”

Toch is de afgelopen jaren al veel bereikt. Door interventies is er een daling van de kindersterfte en is het zorgstelsel verbeterd. “Maar er zijn nog genoeg uitdagingen. Gezondheidsvoorzieningen zijn vaak ver weg en de bevolking kampt met extreme armoede. Met name mensen in de Borena-zone (Borena is een zone in de regio Oromia in Ethiopië, red.) zijn erg kwetsbaar.”

Meer informatie over Sam’s Kledingactie, en de locaties waar wordt ingezameld, vind je op deze website.