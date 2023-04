Donar verliest in slotseconden van Kangoeroes Mechelen

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft woensdagavond de uitwedstrijd tegen Kangoeroes Basket Mechelen verloren. In een zenuwslopende slotfase trokken de Groninger basketballers aan het kortste eind: 74-72.

Na een rommelig begin, waarin beide ploegen maar moeilijk tot scoren kwamen, kwam Donar op 10-15. Die voorsprong kon de ploeg niet vasthouden, en aan het eind van het kwart was het 17-15. In het tweede kwart bleven de verschillen klein, maar kort voor rust wist Donar toch weer een kleine voorsprong te pakken. De ruststand was 35-37.

Het begin van het derde kwart was weer eens niet best voor Donar. Vier minuten lang werd er niet gescoord, totdat Willem Brandwijk met een driepunter de stand op 43-40 bracht. De thuisploeg had aan het eind van het kwart een voorsprong van 6 punten: 60-54. In de slotfase van het laatste kwart kwam Donar terug van 72-64 tot 72-72. De gelijkmaker kwam van Clay Mounce, die een driepunter raakte, een halve minuut voor tijd. Daarna wist Kangoeroes, na een time-out en met nog 10 seconden op de klok, toch tot een score te komen. Na een time-out van Donar mochten de Groningers de bal innemen op de aanvalshelft, maar in de laatste seconden wist de ploeg niet tot een schot te komen.

Topscorers bij Donar waren Willem Brandwijk en Viktor Gaddefors met beiden 14 punten, en Sander Hollanders met 12 punten. Bij Kangoeroes was Deandre Davis topscorer met 23 punten.

Donar staat op de vijfde plaats in de Elite Gold en heeft 27 punten uit 8 wedstrijden.