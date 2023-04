Donar in eigen huis eenvoudig langs Spirou

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zaterdagavond in een met 3000 toeschouwers goed gevuld Martiniplaza gewonnen van Spirou Basket uit Charleroi. Het werd 69-55.

Het begin was nog voor de gasten: 3-7. Daarna boog Donar de achterstand om in een 11-7 voorsprong. Het grootste verschil was bij 23-11. Aan het eind van het kwart was de voorsprong 8 punten: 25-17. Bij rust was het verschil ongewijzigd: 37-29.

Ook na rust was Spirou niet bij machte om de wedstrijd spannend te maken. Aan het eind van het derde kwart was Donar een punt uitgelopen: 53-44. In het laatste kwart werd het verschil nog wat groter.

Steph Branch had, net als in de vorige wedstrijd, een ‘double-double’: 14 punten en 10 rebounds. Clay Mounce had 13 punten en Willem Brandwijk 10 punten. Bij Spirou was Jhivvan Jackson topscorer met 15 punten.

Donar staat nu op de vijfde plaats in de Elite Gold, met 26 punten uit 7 wedstrijden.