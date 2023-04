Buslijnen in gemeente dreigen te verdwijnen: “We zijn ons rot geschrokken, dit kan niet”

Foto Andor Heij

Verschillende buslijnen in de gemeente dreigen volgend jaar te verdwijnen. In de wijken en dorpen wordt geschrokken gereageerd op het nieuws.

“Officieel zijn wij nog niet geïnformeerd”, vertelt secretaris Benne de Jong van de Vereniging Wijkraad Hoogkerk. “Vorige week hebben we een vergadering gehad, maar toen is dit onderwerp niet op tafel gekomen. Ik las het nieuws vanochtend in de media. En ja, dan schrik je je kapot.” Hoogkerk wordt aangedaan door buslijn 8. Deze lijn dreigt geknipt te worden waardoor de bus niet meer van het Hoofdstation naar het Europark rijdt.

Bezuinigingen

De ontwerpbegroting 2024 van het OV-bureau Groningen Drenthe laat een tekort zien van 8,2 miljoen euro. De tekorten ontstaan door tegenvallende inkomsten en hogere uitgaven. Door hogere salarissen en energiekosten gaat er meer geld uit, en doordat het aantal reizigers nog niet op het niveau zit van voor corona, blijven de inkomsten achter. Daardoor moet er bezuinigd worden waarbij buslijn 8 van Hoogkerk naar Europapark, tussen het Hoofdstation en Europapark, dreigt te verdwijnen. Ook wordt er gesneden in lijn 17 van Europapark naar industrieterrein Zuid-Oost en komt een deel van lijn 19 tussen Europapark en de Vestdijklaan te vervallen. Behalve in de gemeente dreigen ook verschillende andere lijnen in de provincie Groningen en Drenthe te verdwijnen.

Benne de Jong (VWH): “Ik zie altijd wel mensen bij de halte staan”

De Jong: “Omdat het nieuws vers is heb ik nog geen inhoudelijke reactie. Maar het is duidelijk dat we dit onderwerp op de agenda gaan zetten en dat we hier over in gesprek willen. De buslijn in het dorp wordt veel gebruikt. Als ik met onze hond een wandeling maak, dan zie ik altijd wel mensen bij de halte staan. Jonge mensen ook vaak die juist naar het Europapark gaan, naar de verschillende onderwijsinstellingen die daar zitten.”

Carin van de Wal (Zorgbelang Groningen): “Je jaagt nu juist mensen de auto in”

Carin van de Wal is van Zorgbelang Groningen. Deze organisatie zet zich in voor een toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen. “Wij begrijpen het niet. Enerzijds is er de oproep om vanuit klimaatoverwegingen de auto te laten staan. Maar nu ga je ook buslijnen schrappen en ga je op andere lijnen schrappen in het aantal bussen dat er tijd. Dit zorgt ervoor dat je juist mensen de auto injaagt. En je dupeert een grote groep mensen. Er zijn veel mensen die zich geen auto kunnen veroorloven. Die aangewezen zijn op het openbaar vervoer. Mensen die niet zoveel te makken hebben, die straf je dus eigenlijk.”

Maria Dirks (Vereniging Onderling Sterk): “Men wil dat er minder gebruik wordt gemaakt van de wmo-taxi”

Een groep die erg afhankelijk is van het openbaar vervoer zijn mensen die bijvoorbeeld visueel beperkt zijn, of een verstandelijke beperking hebben. Maria Dirks is van de vereniging Onderling sterk. “Heb je enig idee wat het schrappen van lijnen of het verminderen van het aantal bussen met deze mensen doet? Voor mensen zelfstandig met de bus kunnen worden er vooraf ritjes gemaakt met begeleiding. Als je lijnen en dienstregelingen gaat veranderen, dan weten mensen niet meer waar ze aan toe zijn. En het gebruik van de taxi zal weer toenemen. Terwijl er juist een golfbeweging is waarbij mensen minder gebruik moeten gaan maken van de wmo-taxi en meer van het openbaar vervoer. Maar hoe kan dat als het aantal bussen af gaat nemen?”

“Het is hap snap, ik mis samenhang”

Volgens Dirks leveren de bezuinigingen ook niks op. “De taxi’s kosten geld. En we hebben gezien wat er bij de stakingen gebeurde. Doordat er geen bussen reden konden taxi’s de vraag niet aan. Als er straks minder bussen rijden zijn er meer aanvragen voor taxi’s. Uiteindelijk kost dat onderaan de streep meer geld. Wat ik sowieso mis is de lange termijnvisie. Er wordt nu geconstateerd dat er bezuinigingen nodig zijn en er wordt hap snap weer iets geroepen. De samenhang ontbreekt, het zijn losse flodders. Waarbij het uiteindelijk meer zal kosten dan er bezuinigd wordt.”

Carin van de Wal (Zorgbelang Groningen): “Eén bedrijf in Nederland zou het openbaar vervoer moeten verzorgen”

Van de Wal is het daar mee eens: “In de gemeente Groningen ziet men de auto liever gaan, en wordt er gepocht met het openbaar vervoer. Maar het feit is dat het aantal bussen niet toeneemt. Het omgekeerde is waar. En als je vraagt naar oplossingen. Volgens mij moeten we toe naar één bedrijf in Nederland dat het openbaar vervoer verzorgt. Je moet niet meer kijken naar hoeveel mensen bij een bushalte instappen of hoe vol een bepaalde bus zit. Eén bedrijf met bussen die overal langs rijden waar ze langs moeten rijden. Als Zorgbelang hebben wij ieder half jaar een overleg over mobiliteit. In juni staat er een overleg op de agenda, en daarbij gaan we dit zeker aanhangig maken.”

Elly Hohé (Hoornse Meer): “Frequentie van lijn 10 is afgenomen”

Behalve gevolgen voor de buslijn tussen Hoogkerk en Europark dreigt ook buslijn 19 tussen het Europark en de Vestdijklaan te verdwijnen. Dit betekent dat er geen directe verbinding meer is tussen Helpman en de zuidelijke wijken. “De gevolgen voor onze wijk zullen beperkt zijn”, vertelt Elly Hohé van de wijk Hoornse Meer. “Deze bus stopt namelijk aan de Vestdijklaan. Maar ook bij ons zijn er zorgen. Door onze wijk rijdt lijn 10. Deze lijn is de afgelopen jaren in frequentie al afgenomen. Waar deze bus eerst om het kwartier reed is dit nu nog maar eens in het half uur.”

“Voorzieningen moeten in stand houden, maar er wordt maar geschrapt”

Volgens Hohé balen verschillende wijkbewoners daarvan: “Kijk naar de Dreesflat in de wijk. Daar wonen diverse oudere mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. De bereikbaarheid van de wijk is afgenomen. En daardoor jaag je mensen de auto in. Maar ja, dan geldt er in onze wijk sinds dit voorjaar betaald parkeren. Mensen worden op deze manier dubbel gestraft. En dat is wat ik niet begrijp. Voorzieningen moeten in stand worden gehouden, maar ondertussen wordt er maar geschrapt en verdwijnt er maar.”