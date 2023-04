Blijdschap bij Noor om behouden Michelinster: “Engelsen en Duitsers weten Hoogkerk te vinden”

Foto: Harro Meijer

Blijdschap maandag bij restaurant Noor aan de Zuiderweg in Hoogkerk. Eigenaren Jeroen en Marleen Brouwer kregen te horen dat zij hun Michelinster behouden.

Hoi Marleen! Hoe blij zijn jullie?

“Eigenlijk is dat niet in woorden uit te drukken. Ik was vandaag met een deel van het personeel in Amsterdam om de uitreiking in het DeLaMar Theater bij te wonen. Jeroen was in Hoogkerk gebleven, ook omdat het meivakantie is en ons zoontje niet naar school hoeft. En zo’n uitreiking. Alles komt dan tezamen. Waar je een jaar hard voor hebt gewerkt, dan wordt dan bevestigd. En dat zijn tranen, dat is juichen en dat is je handen kapot klappen. Ja, we zijn echt heel erg blij.”

Jullie verhaal leest als een trein. Vorig jaar maart zijn jullie begonnen in Hoogkerk, twee maanden later kregen jullie je Michelinster, en nu is daar het nieuws dat jullie de ster behouden. Wat verklaart het succes?

“Wij doen dat wat we graag willen doen. En daarbij is plezier heel belangrijk. We hebben het leuk, en we willen ook dat iedereen het leuk heeft. Onze personeelsleden vinden het allemaal leuk om op dit niveau te werken. Daarbij vinden we het belangrijk dat de Michelster niet als een zwaard van Damocles boven ons hoofd hangt. Daarmee bedoel ik dat we dat doen wat we leuk vinden. Dat het eten goed moet zijn, dat het op smaak moet zijn, dat de producten uit de regio komen, dat we het no waste-principe toepassen. En dat loont. Dat werpt zijn vruchten af.”

Merken jullie dat ook in de bekendheid, dat door de ster meer mensen jullie weten te vinden?

“Absoluut. Dat komt ook vooral door de Michelinster. Daardoor sta je toch internationaal aangeschreven. En dat merken en horen we ook. Steeds vaker krijgen we bijvoorbeeld Engelsen, Duitsers en inwoners van andere Europese landen over de vloer. Zo’n ster maakt nieuwsgierig waardoor mensen het toch willen proberen. Ik durf te zeggen dat de provincie Groningen blij moet zijn met een restaurant als Noor. Het zet Hoogkerk wat dat betreft echt op de kaart. Het trekt mensen.”

Vanmorgen dus de uitreiking. Hoe verloopt de dag dan verder?

“Ja, dan is het toch feest. We zijn daarna naar een restaurant gespecialiseerd in champagnes aan het Rokin gegaan. Daar hebben we een klein feestje gevierd. Op dit moment lopen we over De Dam en gaan straks weer richting huis. Woensdag is ons restaurant weer open, en gaan we weer iets moois neerzetten. Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in om ook in dit nieuwe seizoen er weer iets moois van te gaan maken.”

Michelinster

Nederland telt na maandag 125 sterrenrestaurants. Noor is het enige restaurant in de gemeente Groningen met een dergelijke erkenning. Jeroen en Marleen Brouwer openden hun restaurant in Hoogkerk vorig jaar maart in de Theresiakapel. De twee chef-koks hadden daarvoor al een ster bij hun restaurant Loohoeve in Schoonoord. Ook Onder de Linden in Aduard behoudt haar Michelin-ster. Hier prijkt al sinds 1992 een vermelding van Michelin aan de gevel.