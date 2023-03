Vrijdag begint met buien, maar zon laat zich ook zien; zondagnacht en maandag kans op natte sneeuw en hagel

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Wisselvalligheid voert tot na het weekend de boventoon in het Groningse weerbeeld. De temperatuur daalt gestaag naar een graad of 7 op zondag, in een weekend met zonnige perioden, maar soms ook flinke wind en buien die zondagnacht en maandag zomaar voor hagel en natte sneeuw kunnen zorgen.

Dat voorspelt OOG-weerman Johan Kamphuis voor de komende dagen.

Volgens Kamphuis begint vrijdag met wegtrekkende buien: “Maar deze worden gevolgd door een overwegend droog weertype, met geregeld zon. Het wordt 13 graden bij een vrij krachtige en in het Waddengebied soms harde wind uit het westen tot zuidwesten.”

Komend weekend kent twee gezichten: “Zaterdag vallen er enkele gure buien met kans op zware windstoten. Het wordt 10 graden. De wind uit het westen tot zuidwesten is vrij krachtig. In de nacht naar zondag daalt de temperatuur tot dichtbij het vriespunt, met daarbij opklaringen. Zondag blijft het overdag droog met af en toe zon. Maar het is wel aan de koude kant met een maximumtemperatuur van 7 graden, bij een matige noordenwind.”

De koude nacht naar het begin van de komende werkweek kan al een winterse bui opleveren. Die kans blijft maandag ook aanwezig: “Maandag waait er een forse en gure noordwestenwind. Er vallen een paar buien, soms met natte sneeuw of hagel. De maximumtemperatuur ligt rond 7 graden. Dinsdag valt er ook een enkel buitje en is het nog altijd koud. Maar woensdag komt de 10 graden weer in zicht en donderdag wordt het waarschijnlijk nog wat zachter. Dan neemt de wisselvalligheid wel weer toe.”