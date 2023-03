Tweeduizend mensen bezoeken Lentefestival Oosterparkwijk: “Samen doen we het, samen kunnen we het”

nieuws

Foto: Paul Blom

Op het JOP-terrein aan de Klaprooslaan in de Oosterparkwijk vond dit weekend de vierde editie van het Lentefestival plaats. Organisator Jaap de Graaff blikt tevreden terug.

Hoi Jaap! Hoe is het de afgelopen dagen gegaan?

“Het was een echte rollercoaster. Afgelopen vrijdag, op de eerste dag, hadden we mooi weer. Het was een mooie dag waarbij we in het programma aansluiting hadden gezocht met de naastgelegen school. Op zaterdag tapte moeder natuur uit een ander vaatje waarbij de regen met bakken naar beneden kwam. Het was een slechte dag, en dat zie je dan ook direct aan de bezoekersaantallen. En vandaag was dan weer een hele succesvolle dag waarbij we 1.036 mensen hebben geteld. Gedurende het hele weekend hebben we ruim 2.000 mensen mogen verwelkomen. Dat zijn aantallen waar we erg tevreden mee zijn.”

Voor de mensen die niet weten wat het Lentefestival is. Wat is het precies?

“Een paar jaar geleden is het begonnen als Winterfestival. Door de coronacrisis kon het een aantal keren niet doorgaan en zijn we vorig jaar noodgedwongen overgestapt naar het Lentefestival. Dat bleek zo’n groot succes te zijn dat we daar dit jaar mee verder zijn gegaan. Het is een festival voor iedereen, voor kinderen, voor ouders maar ook voor senioren. Er is bijvoorbeeld een zweefmolen, er is een kop van jut, kinderen kunnen geschminkt worden, er kan gegeten en gedronken worden en we hebben een uitgebreid muziekprogramma.”

Hoe verklaar je het succes?

“Ik denk dat er verschillende redenen zijn aan te wijzen. Dit weekend kregen we bijvoorbeeld te horen van mensen dat ze het zo fijn vinden dat we nog altijd de oude prijzen hanteren. Om een voorbeeld te geven. Voor de kinderen is er gratis ranja. Een pannenkoek bij de pannenkoekenkraam kost een euro. En een broodje bal zit tussen de 2,50 en 3 euro. Dat is denk ik een reden. Daarnaast bieden we een leuk programma. Ik noemde al de verschillende activiteiten, maar we hebben bijvoorbeeld ook straattheater. We willen een laagdrempelige plek creeëren waar iedereen zich thuis voelt, waar genoten kan worden maar waar mensen ook elkaar kunnen ontmoeten. En tot slot. We zitten nu in het weekend waarin de zomertijd is ingevoerd. Dat is wellicht ook een reden. De zomer staat voor de deur, de tijd van lekker genieten. Daar kan dit weekend alvast een beetje van geproeft worden.”

De editie van het Lentefestival werd dit weekend door ruim 2.000 mensen bezocht. Foto: Paul Blom

Sfeer is voor jullie ook belangrijk hè?

“Klopt. Het Lentefestival is wel een beetje sprookjesachtig. Dit jaar werken we voor het eerst samen met een opleiding van het Noorderpoort die de aankleding van het festival hebben verzorgt. Zo waren er bij deze editie heel veel vogelhuisjes te vinden. Het is een samenwerking die ontzettend goed is bevallen, en die wat ons betreft ook zeker een vervolg krijgt. In de voorbereiding zijn we met de docenten van de opleiding in gesprek gegaan over wat we willen, en daarna is er op een hele leuke manier invulling aan gegeven.”

Het klinkt alsof het allemaal niet beter kan …

“We zijn op zich heel tevreden. Als je mij zou vragen wat er beter kan, dan zou ik zeggen dat we wel op zoek zijn naar vrijwilligers. We hebben nu een goede basis waarmee we dat kunnen organiseren wat we willen. Maar we zoeken zeker nog wel wat mensen die in ons kernteam willen zitten, of die mee willen helpen bij de opbouw. Die zoektocht is niet makkelijk. En soms denk ik wel eens. Je hebt een wijk waar 16.000 mensen wonen. Dan moet het toch mogelijk zijn om drie of vier mensen te vinden die ons willen helpen? Mensen die ons willen helpen kunnen op onze website terecht voor meer informatie.”

Je had het al even over de eetkraampjes. Daar zit ook een verhaal aan vast …

“Het festival werkt met het principe ‘samen doen we het, samen kunnen we het’. We hadden inderdaad vier eetkraampjes staan waarbij er verkocht werd voor het goede doel. Bij één van de kraampjes werd er eten verkocht voor een weeshuis in Indonesië. Andere kraampjes zamelden geld in voor ‘Ik Trakteer’, een organisatie die activiteiten voor kinderen opzet, voor Bij Van Houten, het wijkcentrum, en ook werd er geld ingezameld voor ons als festival.”

Je had het ook over muziek. Dat lijkt me ingewikkeld wat je daar gaat plannen omdat jullie zo’n brede doelgroep hebben …

“Dat is zeker een lastige formule. Als je naar de Oosterpoortwijk kijkt dan zou je kunnen denken dat het een volkswijk is waar een bepaald genre muziek bij hoort. Maar we hebben in de wijk ook ‘koopwonings’ waar weer een ander genre muziek mooi gevonden wordt. Dus we zijn wel aan het zoeken in hoeverre we zoveel mogelijk mensen iets leuks kunnen bieden. Dit jaar heeft dat goed uitgepakt. Maar om nu te zeggen dat we de sleutel hebben gevonden. Volgend jaar zullen we zeer zeker weer moeten gaan puzzelen in wat er nu precies past.”