Ruim driehonderd toeschouwers zien MartiniSparks in laatste seconden verliezen van BAL

Foto: Arnold Meijer

De basketballers van LGITS.nl MartiniSparks hebben zaterdagavond nipt verloren van BAL uit Weert. In een spannende wedstrijd werd het 66-68 voor de gasten.

Het publiek, dat met ruim driehonderd man was toegestroomd, zag in de eerste helft dat de wedstrijd gelijk op ging. Vlak voor rust sloegen de vrouwen uit Limburg een klein gaatje. Bij het ruststand stond er een 30-37 op het scorebord. In het derde kwart liep BAL aanvankelijk uit naar een voorsprong van tien punten, ook omdat de vrouwen uit Haren maar moeilijk tot scoren wisten te komen.

Het laatste kwart begon bij een stand van 49-53. Langzaam kwamen de Sparks dichterbij en namen op een gegeven zelfs de voorsprong: 67-65. In de slotfase maakte één van de dames van Sparks een technische fout waardoor BAL terug kon komen op 67-66. In de laatste seconde scoorde BAL de winnende tweepunten: 66-68. Het laatste doelpunt zorgde wel voor vertwijfeling omdat het leek alsof de score buiten de tijd was. Toch telde het doelpunt. Topscorer bij de Sparks was Leah Porath met zeventien punten. Voor Porath was het een bijzondere avond omdat op de tribune uit de Verenigde Staten familie haar gadesloeg.