Eerste mooie zaterdag van het jaar leidt tot drukte bij tuincentra: “Er liepen hier al mensen in korte broek rond”

Het is de eerste mooie zaterdag van het jaar. Op het KNMI-meetstation in Eelde liep de temperatuur op naar 16,1 graden. Het leidde tot drukte bij de tuincentra.

“Ik zou heel graag met je willen praten, maar het is ontzettend druk”, vertelt Saskia van tuincentrum Rutgers in Paterswolde. “We zijn nog een uurtje geopend, en er moet vanmiddag nog veel gebeuren. Dus ja, je kunt absoluut merken dat mensen vandaag toch wel besloten hebben om naar het tuincentrum te gaan. Het is drukker dan op andere zaterdagen.”

Tuincentrum Tubantia: “Mooiste seizoen”

Bij tuincentrum Tubantia in Haren hebben de medewerkers wat meer tijd om met journalisten te praten. “Het is een prachtig seizoen”, vertelt Tine. Terwijl ze dat zegt verschijnt er een grote glimlach op het gezicht. “Alles komt tot groei en bloei. Alles ontwaakt. En dat is zo ontzettend mooi. Het is ook heel leuk om juist in deze periode in een tuincentrum te werken. Op een dag als vandaag zie je ook dat mensen heel erg de lente in huis willen halen. Ze zijn wel klaar met de winter, en ze kunnen niet wachten tot alles tot bloei komt in hun tuin. Het is heel leuk om de mensen daarbij van advies te voorzien.”

“Veel potgrond, bollen en blauwe druifjes”

Op de vraag of het druk is wordt er voorzichtig gereageerd: “Onze parkeerplaats naast het tuincentrum staat de hele dag wel vol. Maar of dat druk is? Het is niet zo dat er een file staat op de toegangswegen naar Haren, haha, maar het is wel veel drukker dan op de afgelopen zaterdagen. En wat vandaag erg populair is? Je ziet dat we veel potgrond verkopen. En je ziet dat er ook veel bollen over de toonbank gaan. Maar ook blauwe en witte druifjes, en vaste plantjes. Met deze mooie dag merk je echt dat het bij mensen begint te kriebelen om in hun tuin aan de slag te gaan. Of ze kopen juist tulpen voor in huis, om binnen ook maar dat voorjaarsgevoel te krijgen.”

“In korte broek”

Ook op vrijdag was het druk: “Je kunt het echt koppelen aan de weersomstandigheden. Zodra de zon begint te schijnen, en de temperatuur naar bepaalde waarden stijgt, dan wordt het drukker. Dan willen de mensen aan de slag. Ik zag zelfs al mensen in korte broek hier rondlopen. Ik loop zelf nog in winterkleding rond, maar om maar aan te geven hoe sommige mensen verlangen naar het komende seizoen.”

Wisselvallig

Of het slim is om in de tuin aan de slag te gaan. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het zondag iets minder warm dan op zaterdag. Op maandag gaat het kwik onderuit en wordt het nog maar 8 graden. Er valt dan ook regen. Dinsdag zijn de lentetemperaturen terug, hoewel in de tweede helft van de week de wisselvalligheid wel weer toe gaat nemen.