BBB in Staten van Groningen in één klap de grootste, met 12 zetels

Foto: Provincie Groningen

De BBB wordt met 12 zetels in één klap de grootste fractie in de Provinciale Staten van Groningen. Dat blijkt uit de voorlopige zetelverdeling die donderdagochtend is bekendgemaakt.

Grote verliezer is Forum voor Democratie: die valt terug van 5 zetels naar 1. De partij 50+ raakt haar enige zetel kwijt, maar Volt komt met 1 zetel als nieuwe partij in de Staten.

Er zijn meer verliezers: GroenLinks, ChristenUnie, CDA en D66 raken elk een zetel kwijt en de VVD raakt er zelfs twee kwijt. De Partij voor de Dieren verdubbelt zichzelf, van 1 naar 2 zetels.

2019 2023 Zetels GroenLinks 12,5% 9,6% 5 (-1) PvdA 12% 10% 5 (0) Forum voor Democratie 10,2% 2,4% 1 (-4) ChristenUnie 9,5% 6,3% 3 (-1) SP 8,7% 5,5% 2 (-2) VVD 8,5% 5,7% 2 (-2) CDA 8,1% 4,1% 2 (-1) Groninger Belang 7,3% 6,0% 3 (0) D66 6,6% 5,4% 2 (-1) PVV 6,0% 4,7% 2 (0) Partij voor het Noorden 4,1% 2,9% 1 (-1) Partij voor de Dieren 4,1% 5,0% 2 (+1) 50PLUS 2,2% 1,4% 0 (-1) BBB – 23,6% 12 (+12) Belang van Nederland (BVNL) – 0,6% 0 (-) Volt – 3,8% 1 (+1) SGP – 1,1% 0 (0) Jezus Leeft – 0,1% 0 (0) JA21 – 1,7% 0 (0)