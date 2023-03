Bart en Leonie maken hun eerste buitenwandeling na hachelijke situatie in Vindicat-huis (video)

nieuws

Foto: René Perdok

‘Vindi-ganzen’ Bart en Leonie mochten dinsdagochtend voor het eerst weer echte buitenlucht ervaren, na hun hachelijke periode in een studentenhuis van Vindicat. Volgens René Perdok van opvangcentrum Bikers 4 Animals in Borgsweer zijn de dieren voldoende aangesterkt om in een weiland tussen de kippen te scharrelen.

Voorzichtige stapjes naar buiten

De twee ganzen werden afgelopen zaterdag door de Dierenambulance Groningen uit een studentenhuis met leden van Vindicat gehaald, nadat er foto’s opdoken van de dieren in één van de studentenkamers.

Na een verblijf bij de dierenambulance worden de watervogels nu verzorgd door Bikers 4 Animals. Bart en Leonie (vernoemd naar de medewerkers van de Dierenambulance die de ganzen hebben bevrijd) zetten dinsdagochtend hun eerste stapjes buiten, tussen de kippen van het opvangcentrum. En voorzichtig is nog zacht uitgedrukt, aldus Perdok: “Lichamelijk gaat het best goed met de ganzen, maar ze moeten nog wel steeds aansterken. Maar ze zijn nog steeds erg bang, vooral voor mensen. Ze mogen nu rondlopen tussen de kippen op een groot weiland.”

Perdok hoopt dat de ganzen, waarvan de vleugels nu zijn gekortwiekt vanwege eerdere schade aan de veren van de dieren, nadat ze zijn hersteld een mooie plek krijgen op een boerderij. “Dit zijn geen wilde ganzen, maar boerderijganzen”, vervolgt Perdok. “We hopen dat ze een plek krijgen met veel ruimte en water, zodat ze daar lekker in rond kunnen dartelen.”

Water en brood vervangen door watervogelvoer

Het water en brood waar de Vindicat-studenten de ganzen mee voedden, zijn inmiddels vervangen door kippengrit en speciaal korrelvoer voor watervogels. En dat doet de dieren verbazend goed, aldus Perdok: “Die jongens wisten niet hoe ze voor de dieren moesten zorgen. Water en brood is slechts voor de dieren. Ook waren de vogels bijna vrijgelaten. Dan waren de ganzen waarschijnlijk ergens verdronken, doordat hun beschadigde vleugels zich vol water hadden gezogen.”

‘Niks gehoord van studenten, niet netjes’

Naast de Dierenambulance heeft studentenvereniging Vindicat inmiddels ook hulp aangeboden aan Bikers 4 Animals, waar de vogels nog een tijd worden opgevangen. “Vindicat wil betalen voor het verzorgen van de ganzen”, aldus Perdok. “We moeten nog even bekijken wat we daarover afspreken.”

Perdok is blij dat Vindicat haar verantwoordelijkheid neemt, maar mist nog wel een telefoontje van de betrokken studenten zelf: “Van de jongens zelf hebben we niks gehoord. Dat vind ik niet zo netjes. Het is belangrijk dat ze hier iets van leren.”

Het incident bij studentenvereniging is volgens Perdok ook een les voor het brede publiek: “We maken dit soort dingen nog te vaak mee. Mensen die, soms voor de grap, bijvoorbeeld een geit aan iemand anders geven. Mensen kunnen eigenlijk te makkelijk aan dit soort dieren komen. De dieren zijn er vervolgens de dupe van.”