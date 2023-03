Auto belandt op de kop bij verkeersongeluk Ten Post

nieuws

Foto: 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de N360 bij Ten Post is een personenauto op de kop terecht gekomen. Dat meldt de nieuwswebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde even na de klok van 17.30 uur. Door nog onbekende oorzaak reed een automobilist van het talud af en kwam daarbij op de kop terecht. Omdat in eerste instantie gedacht werd dat de inzittende bekneld was komen te zitten rukten hulpdiensten massaal uit. Behalve de politie en een ambulance werd ook brandweer Ten Boer opgeroepen. Uiteindelijk bleek dat het slachtoffer op eigen kracht uit het voertuig kon komen. De persoon is door ambulancemedewerkers gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Een bergingsbedrijf heeft de auto weggesleept. Om de auto te bergen moest de weg tijdelijk even helemaal worden afgesloten.