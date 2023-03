Agenten en woningbouwvereniging zetten daklozen uit woning in Oosterpoortbuurt

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Agenten hebben samen met medewerkers van een woningbouwvereniging verschillende dak- en thuislozen uit een woning in de Oosterpoortbuurt gezet. Dat meldt de politie op sociale media.

“Op verzoek van de woningbouwvereniging hebben wij hen ondersteund bij het uitvoeren van een controle in een woning in de Oosterpoortbuurt”, schrijft de politie. “Vanuit de wijk zijn er de afgelopen periode verschillende klachten binnengekomen dat de woning gebruikt zou worden door daklozen. Dit zou veel overlast in de buurt met zich mee brengen.”

De woningbouwvereniging heeft de deur van de woning opengemaakt. In de woning trof men flink wat spullen aan. “De daklozen die we er aantroffen hebben we uit de woning gezet. We hebben hen doorverwezen naar de hulpverlening.”