Controle personenauto leidt politie naar 20 ponypacks drugs, 13 pillen en flinke som geld

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Steenhouwerskade een 21-jarige automobilist uit Hoogezand aangehouden. De man had een flinke hoeveelheid drugs bij zich. Dat heeft de politie zondag laten weten.

Agenten kwamen de bestuurder tegen en besloten een routinecontrole uit te voeren. “Daarbij viel direct op dat hij erg zenuwachtig was”, schrijft de politie. “Ook was een stapel biljetten zichtbaar in de jas die hij droeg en daarnaast hebben we vaker met deze persoon te maken gehad in verband met drugsgerelateerde feiten. Bij fouillering troffen we 848 euro aan contant geld aan, twintig ponypacks drugs, dertien pillen en vermoedelijk ook MDMA.” MDMA is een stimulerend middel en wordt meestal in de vorm van kristallen of poeder ingenomen. Met ponypacks bedoelt de politie een envelopje van vetvrij papier waar drugs in bewaard kunnen worden.

De persoon is aangehouden en is overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek.