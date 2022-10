Zaakwaarnemer Frank Wormuth haalt ‘kritische’ podcast offline

sport

Roderik van Kerkhof, de zaakwaarnemer van FC Groningen-trainer Frank Wormuth, heeft zijn podcastaflevering offline gehaald, waarin hij fel uithaalt naar de clubwatchers van FC Groningen en daarnaast een boekje open doet over de interne processen rondom de spelersgroep en de technische staf.

Van Kerkhof heeft sinds dit jaar de Boost Eleven podcast, waarin hij dieper in gaat op de situatie van zijn cliënten. Afgelopen week kwam een aflevering online over het functioneren van de journalisten die FC Groningen volgen voor hun beroep. Van Kerkhof stelde onder andere dat de clubwatchers waarschijnlijk depressief zijn, of te veel azijn drinken, of er gewoonweg geen verstand van hebben. Daarnaast beweerde de zaakwaarnemer dat de journalisten te veel vanuit de emotie hun stukken schrijven.

Daarnaast kwam Van Kerkhof in de podcast met beweringen over het beleid rond de selectie. Zo zou het niet boteren in de technische staf en zouden bepaalde spelers niet mee willen met de gekozen werkwijze. In de winterstop zou er volgens de zaakwaarnemer besloten worden of bepaalde spelers dan nog wel bij Groningen kunnen blijven.

Ook de samenwerking tussen de technische staf kwam aan bod. Daarover zei de zaakwaarnemer in zijn offline gehaalde podcast: “Als mensen moeten veranderen, roept dat weerstand op. Dat is een logische reactie, maar die reactie moet wel na verloop van tijd verdwijnen. Als dat niet gebeurt, word je op zeker moment een negatief object binnen een groep en kan je ook anderen daarin meenemen. Dan zet je jezelf buiten het team. Als je dat wilt, is dat prima, maar dan is er voor jou geen plek meer in de herberg.’’

Frank Wormuth reageerde bij andere media dat de woorden van zijn zaakwaarnemer op persoonlijke titel waren. Bij RTV Noord stelde hij: “Het is zijn mening en ik heb daar niet met hem over gesproken. Ik was een beetje verbaasd, maar het heeft niks met mij te doen. Ik houd me aan positieve dingen vast.”

Waarom Van Kerkhof de podcast offline heeft gehaald is niet bekend.