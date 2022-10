‘Wacht bij herhaalprik op je beurt, anders neem je de plek in van iemand die kwetsbaar is’

nieuws

Foto: Martini Ziekenhuis

Wacht op je beurt. Dat is de oproep van GGD Groningen naar aanleiding van het nieuws dat mensen voordringen bij het maken van een afspraak voor een coronaherhaalprik.

Onlangs is de campagne voor de coronaherhaalprik begonnen. Officieel zijn op dit moment mensen aan de beurt die in 1953 of daarvoor zijn geboren. Door een fout in de systemen kunnen echter ook mensen uit andere geboortejaren een afspraak voor een prik inplannen. “Op dit moment zien wij nog erg weinig voordringers op de vaccinatielocaties in Groningen”, vertelt woordvoerder Bertine Nijholt van GGD Groningen. “Onze boodschap blijft ook: wacht op je beurt. Anders ‘neem’ je de plek in van iemand die kwetsbaarder is.”

Volgens Nijholt zullen volgende week alle zestigplussers worden uitgenodigd. “Daarna volgen de mensen die in de griepprikgroep vallen. Dus met een beetje geduld ben je zo aan de beurt.” Bij het halen van de prik worden mensen op hun geboortejaar gecontroleerd en moeten ze een uitnodigingsbrief kunnen laten zien.