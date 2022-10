Voorbereidingen gigantische horror real life game in volle gang: “Dit is iets unieks”

nieuws

Nog een paar weken en dan is het Halloween. Voor het bedrijf Warrior Events, gevestigd in Backbone in Stad, reden om groots uit te pakken. Alita Smit van het bedrijf kijkt er naar uit.

Hoi Alita! Wat gaan jullie doen?

“Wij gaan iets unieks doen. Wij gaan een gigantische horror real life game organiseren. Het is een combinatie van film- en spelachtige elementen, waarbij je als deelnemers de hoofdrol speelt. Afhankelijk van de keuzes die je maakt, beleef je je eigen avontuur. We hadden dit heel graag in de stad willen organiseren, maar omdat we een groot terrein nodig hebben, dat in de stad niet beschikbaar is, zijn we uitgeweken naar Scheemda.”

Even terug naar het begin. Hoe is dit ontstaan?

“Vier jaar geleden hebben we een test met dit soort evenementen gedaan. Het bestond nog niet, en het leek ons wel wat om hierin iets aan te gaan bieden. In de Biotoop in Haren hebben we vervolgens een editie gehouden die in zekere zin te vergelijken is met wat we nu in Scheemda gaan doen. En dat ging heel goed. Het was volledig uitverkocht. De reacties waren ook heel leuk. Daarna wilden we door, maar toen kwamen er een aantal coronajaren waardoor het allemaal wat anders is gelopen.”

Maar waar ik naar op zoek ben is wat de aanleiding is geweest om dit te gaan organiseren. Wat is de trigger geweest?

“Dat zijn eigenlijk meerdere factoren. Ben je bekend met de Walibi Fright Night? Dat is op zich een heel leuk evenement, maar het is heel voorspelbaar. Je loopt een route en je weet dat er bij dit hoekje iets gaat gebeuren, en daar verder op gebeurt ook iets. Het is volgens een vast patroon. Waar wij van af willen stappen is die route die je aflegt. Dat je de vrijheid krijgt om je eigen keuzes te maken. Onze eerste ervaringen daarmee waren in het inmiddels gesloten café De Kast van De Drie Gezusters. Daar konden deelnemers, hetzij beperkt, al hun eigen route lopen. Dat hebben we de afgelopen jaren verder ontwikkeld.”

Als we een evenement van jullie bezoeken. Wat kunnen we verwachten?

“Jij bent de hoofdrolspeler. Op het terrein lopen diverse acteurs en scare actors rond. Een bezoek duurt ongeveer drie uur en bestaat uit drie fases. Als je aan zoiets begint kunnen wij ons voorstellen dat je vol adrenaline er aan begint. Dat wordt bij de eerste fase afgeremd. We willen voorkomen dat iemand als een kip zonder kop rond gaat rennen. Bij de eerste fase maak je kennis met de acteurs. Het is bedoeld om je laten wennen aan de omgeving, zodat je rustig om je heen kunt kijken.”

En bij fase twee?

“Dan ga je in gesprek met de acteurs, er ontstaan dialogen, je maakt keuzes. Maar de scare actors komen dan ook om de hoek kijken. En dat betekent dat je op ieder moment, op welke plek dan ook, verrast kan worden. Onderdeel van de tweede fase zijn de verschillende spelstructuren. Wat ik al zei, er is niet een gebaand pad. Je mag dat helemaal zelf gaan uitvogelen. De derde fase is the battle. Er wordt dan geprobeerd om je leven af te pakken. Om het leuk te houden heb je drie levens, waarbij je in de tussentijd ook naar de dokter kunt zodat je kunt herstellen. Dus hier zie je ook de combinatie tussen film en game-elementen.”

Hoe reageren de bezoekers?

“Ja, die zijn heel verrast. De meeste bezoekers zijn tussen de 25 en 35 jaar oud. Een ander groot deel is tussen de 35 en 55 jaar oud. De reacties die we krijgen is dat men het gevoel heeft alsof men ondergedompeld is in een andere wereld. Dat ze echt even ergens anders zijn geweest. En wat ook leuk is. Je kunt als groep beginnen. Maar door alle gebeurtenissen kunnen groepen elkaar kwijt raken. Het komt voor dat deelnemers met een hele andere groep het spel eindigen. En dat een deelnemer ook iets heel anders beleefd en gezien heeft dan een andere deelnemer.”

Je klinkt heel gepassioneerd …

“Haha, ja. Dt ben ik ook. Vanwege het concept. Maar ook vanwege alles wat er nog mogelijk is. Dit wat we nu hebben opgebouwd is uniek. Zoiets gebeurt nergens anders in het land. Maar we weten ondertussen ook dat er nog veel meer mogelijk is. Bijvoorbeeld door het gebruik van moderne technieken, zoals hologrammen. Daar willen we ons de komende tijd in gaan verdiepen in hoe we dit in onze spelelementen kunnen betrekken.”

Feit is dat we het over horror hebben. En jullie trailer laat ook niets aan de verbeelding over. Dit is niet bedoeld voor kinderen hè?

“Nee. Er is een leeftijdsgrens van 18 jaar. En dat is niet alleen omdat het misschien eng kan zijn. We werken ook met een spelstructuur. En die structuur is best wel ingewikkeld. Of in ieder geval ingewikkeld genoeg waardoor het voor kinderen en tieners niet geschikt is. Maar om je een voorbeeld van een ander uiterste te geven. We werden gebeld of er ook een mevrouw van 70 jaar mee kon doen. Daar hebben we heel erg over getwijfeld, maar de mevrouw heeft de avond van haar leven gehad. Ze vond de dialogen met de acteurs prachtig. Op een gegeven moment dachten we, heeft ze wel in de gaten dat het nep is? Haha.”

Over de acteurs gesproken. Hoe is het voor hen om dit te doen?

“Ja, ze vinden het prachtig. We werken met improvisatieacteurs. Je kunt ook werken met tv-acteurs, maar dat werkt minder goed. Het kunnen improviseren is belangrijk. Acteurs kunnen hoofdrolspelers informatie toestoppen maar ook opdrachten geven. Daar moet je heel snel op in kunnen spelen. We hebben een heel mooi team.”

Nu zitten jullie in Backbone. Zouden jullie het niet prettig vinden om een locatie in Stad te hebben waar jullie dit kunnen organiseren?

“Ja, dat zouden we heel graag willen. Het probleem is echter dat we een groot terrein nodig hebben. De Niemeyer-locatie zou fantastisch zijn. We hebben hier ook gesprekken met de gemeente over gehad, maar we hebben begrepen dat het best wel lastig is om, wat wij willen, in de stad te realiseren. Daarom wijken we nu uit naar locaties die ons passen, en helaas bevinden zich die buiten de stad.”

De bladeren beginnen inmiddels te vallen, de herfst is begonnen en dat betekent dat we langzaam ook gaan denken aan Halloween. Hoe gaat de kaartverkoop?

“Nou. We moeten dit jaar meer moeite doen in vergelijking met voorgaande jaren. Het gaat op zich helemaal goed en verschillende avonden zijn al uitverkocht. Maar we zien wel een verschil, alsof mensen voorzichtiger zijn geworden met het uitgeven van hun geld. En dat is misschien ook wel logisch als je kijkt naar alle omstandigheden die er momenteel spelen.”

Meer informatie over het evenement vind je op deze website.

Een trailer van het evenement is hier te bekijken: