Je ogen uitkijken tijdens rondleiding Aanpak Ring Zuid: “Dit is zo groot” (foto’s)

Foto: Mike Weening

Mensen die zich in de afgelopen periode op tijd hadden aangemeld kregen zaterdag een rondleiding langs de oostelijke projecten van Aanpak Ring Zuid. Mike Weening was één van de mensen die het lukte om zich op tijd in te schrijven.

Hoi Mike! Was er veel animo voor?

“Dat kun je wel zeggen. Op een gegeven hoorde ik dat er een rondleiding gegeven werd. Ik dacht, dat is leuk. Dat ik wil wel eens met eigen ogen zien. Mijn broer wilde wel mee, dus toen de inschrijving begon ben ik direct naar de website gegaan om ons aan te melden. Maar helaas was ik toen al te laat. Ik had echter het geluk dat er daarna nog een tweede ronde plaatsvond, en toen was ik gelukkig wel op tijd.”

En vandaag vond de rondleiding plaats …

“Klopt. De rondleiding begon nabij de Bauhaus. Daar kregen we van de mensen van Aanpak Ring Zuid een hesje en een helm uitgereikt voor de veiligheid. Daarna gingen we het bouwterrein op waarbij we eerst richting de Europaweg liepen. Vervolgens gingen we naar de oude skivijver, en vervolgens weer terug naar de startlocatie. Dat klinkt als een klein rondje, maar we zijn ongeveer een uur onderweg geweest. We werden begeleid door twee mensen. Eén van hen was van Koninklijke Oosterhof Holman, de tweede was van Aanpak Ring Zuid. En zij hebben heel veel verteld over wat waar gebeurd.”

Ben je onder de indruk …

“Ja en ja. De mensen die ons een rondleiding gegeven hebben deden het met heel veel passie. Ze namen alle tijd om dingen uit te leggen, om dingen aan te wijzen. Dat deden ze ook op een hele prettige manier. En ja. Als je daar dan rondloopt, dan ben je echter onder de indruk. Het is zo groot, er gebeurt zo ontzettend veel. En tegelijkertijd realiseer je je dat het gebied eigenlijk maar heel klein is. Dus grote werkzaamheden op een kleine postzegel.”

Wat heeft de meeste indruk op je gemaakt?

“Ik denk dat het de precisie is. Deze mensen weten precies waar ze mee bezig zijn. Als er een weekend van werkzaamheden wordt gepland, dan wordt alles heel minutieus voorbereidt. En dat hele strakke tijdschema klopt dan vervolgens precies. Ik vind dat knap, dat je dat allemaal van tevoren kunt berekenen.”

Europaplein

Het Europaplein, aan de oostkant van de stad, is een druk knooppunt waar in de spits veel opstoppingen ontstaan. In de nieuwe situatie worden de verkeersstromen uit elkaar gehaald. Ook wordt er gezorgd voor een betere aansluiting van de ringweg op bedrijventerreinen Eemspoort en Driebond. Bedrijven in de omgeving van de Bornholmstraat zijn dan sneller te bereiken vanuit het westen. Ook wordt knooppunt Westerbroek aangepast zodat dit knooppunt meer verkeer kan verwerken.