‘Kernenergie is efficiënter dan zonne- en windenergie voor bereiken van klimaatdoelen’

nieuws

Het is financieel voordeliger als Nederland investeert in kerncentrales dan alleen in zonne- en windenergie. Dat concludeert onderzoeker en hoogleraar Machiel Mulder energie-economie aan de RUG.

Hoe meer zonne- en windenergie wordt opgewekt, hoe lager de stroomprijs wordt. Die stroomprijs is nu al een stuk lager als er veel wind en zon is. Dat effect wordt alleen maar groter als er nog meer zonnepanelen en windmolens komen, aldus Mulder en zijn onderzoekers. Kerncentrales hebben daar minder last van. Sterker nog: als zonne- en windparken vanwege de weersomstandigheden minder kunnen opwekken, stijgt de stroomprijs juist.

Volgens de onderzoekers hebben kerncentrales per eenheid stroom minder subsidie nodig dan hernieuwbare energiebronnen, zoals zon en wind. Windparken op zee hebben de meeste subsidies nodig om de kosten te dekken.

“Vaak zeggen we: wind op zee is gratis, maar dat komt doordat heel veel kosten op zee door de overheid worden betaald”, zegt Mulder. Hij hoopt met zijn onderzoek bij te dragen aan het maatschappelijk debat om kernenergie een rol te laten spelen in energiesystemen met een lage CO2-uitstoot. De discussie over kernenergie is weer actueel vanwege de gestegen gasprijzen, de klimaatverandering en de wens om minder afhankelijk te zijn van Russisch gas.

Milieuorganisaties wijzen op de veiligheid en het kernafval dat duizenden jaren radioactief blijft. In het Groningse onderzoek is ook rekening gehouden met de kosten van de afvalverwerking en de veiligheid. Volgens Mulder duurt het nog wel even voordat ons land definitief kiest kerncentrales. Vervolgens duurt het nog eens zeven jaar om een kerncentrale te bouwen.