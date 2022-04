Gemeente Groningen vangt nu 673 Oekraïense vluchtelingen op

nieuws

Foto: Chris Bakker

In de gemeente Groningen worden op dit moment 673 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Het gaat om cijfers van de periode 24 februari tot 21 april. In de provincie worden in totaal 1.450 vluchtelingen opgevangen, waarbij de meeste mensen dus opgevangen worden in de gemeente Groningen. Zij hebben onder andere onderdak gekregen in het Nescio Hotel in Haren, in een flat in Selwerd en een slaapboot op het Eemskanaal. De vluchtelingen die hun intrek hebben genomen in het voormalige Formule 1-hotel aan de Helsinkistraat zijn nog niet meegerekend in deze cijfers. Daarnaast liet wethouder Isabelle Diks (GroenLinks) begin april weten dat er ook een flink aantal mensen wordt opgevangen door particulieren.

De cijfers hebben betrekking op mensen die zich bij de gemeente hebben ingeschreven. Met de opvang van 673 Oekraïners zit de gemeente Groningen boven het landelijk gemiddelde dat op 2,34 per 1.000 inwoners staat. In de gemeente Groningen ligt dit gemiddelde op 2,86.