JOVD blij met jongeren op lijsten gemeenteraadsverkiezingen

Foto Evert Janse. Gemeenteraad 2020

De JOVD Groningen, de jongerenafdeling van de VVD, is blij dat er zoveel jongeren op de diverse lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen staan.

De JOVD is uiteraard opgetogen dat hun ex voorzitter Rik Heiner in Groningen als tweede op de VVD lijst staat. “Als vereniging zijn we erg trots op het feit dat onze leden zulke mooie plekken op de lijst hebben behaald”, aldus JOVD voorzitter Tom Boer. “Het moet erg raar lopen wil Rik Heiner in maart geen gemeenteraadslid worden en als de VVD in Stadskanaal een mooi resultaat haalt, wordt ook Marnix Kuper gemeenteraadslid.”

Boer is tevreden dat er ook bij andere politieke partijen jongeren hoog op de lijsten staan: “Jongeren op verkiesbare plekken zorgen er niet alleen voor dat stem van jongeren gehoord wordt, maar vormen ook een mooi voorbeeld voor andere jongeren die politiek betrokken willen worden.”