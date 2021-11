Warme Jassendag groot succes: “Heel veel mensen hebben een steentje bijgedragen”

nieuws

De Warme Jassendag in Beijum. Foto: Suzanne van Sleen

De Warme Jassendag die zaterdag op verschillende locaties in de gemeente Groningen werd gehouden, is een groot succes geworden.

Onder andere in Beijum en in Vinkhuizen werden jassen uitgedeeld aan mensen die geen warme jas hebben. De Warme Jassendag is een initiatief van Stichting BuitengewoonZijn.nu. “In Groningen is het twee jaar geleden voor het eerst georganiseerd op de Boteringebrug”, vertelt Suzanne van Sleen van Warme Jassendag. “Dat was toen een groot succes. Vorig jaar kon het vanwege de coronacrisis niet doorgaan, maar dit jaar gelukkig wel weer. De actie hebben we vandaag ook in de open lucht gehouden, omdat dit volgens ons het meest veilig is.”

“Heel veel mensen die een steentje hebben bijgedragen”

De afgelopen weken zijn er jassen ingezameld. “Dit heeft vijfhonderd jassen opgeleverd. Een ontzettend mooi aantal. Ik noem het hartverwarmend voor de hele stad, omdat er enerzijds zoveel mensen zijn die geholpen worden, en anderzijds er zoveel mensen zijn die zo vrijgevig zijn. Want er zaten ook echt jassen tussen die volgens mij nog zo tweehonderd euro op hadden geleverd als je ze via Marktplaats had verkocht. Dat is misschien ook wel het succes van deze dag. Heel veel mensen hebben een steentje bijgedragen, en al die steentjes samen ervaren als een berg die we hebben verplaatsen in de goede richting. Echt super.”

Jaarlijks terugkerend evenement

Ook Ingrid Koetzier van de stichting BuitengewoonZijn.nu is enthousiast: “Het was een geslaagde actie. Op de ene plek was het wat drukker dan op de andere plek, maar wat sowieso mooi is aan deze Warme Jassendag is dat de mensen ook jassen in komen leveren. Die jassen worden bijvoorbeeld gegeven aan vluchtelingen, gaan naar ReShare maar gaan ook naar Quiet. De hele maand december zijn de jassen ook nog te krijgen bij bijvoorbeeld Quiet zodat we ook de komende periode nog heel veel mensen kunnen helpen. Dus ik denk dat dit een heel mooi jaarlijks terugkerend evenement aan het worden is.”

Warme Jassenbon

Komende periode kunnen dak- en thuislozen een gratis warme jas komen ophalen bij de ReShare Store aan de Oosterstraat. Daarvoor moet men wel een Warme Jassenbon hebben die af te halen is bij de Stichting Straatwijs. En ondertussen zijn warme jassen ook nog steeds welkom. “Mensen die een warme jas willen doneren zijn welkom bij bijvoorbeeld Quiet Groningen aan de Oosterhamriklaan en bij ReShare aan de Oosterstraat”, vult Van Sleen aan. “En ook is men welkom bij kledingbank De Zeecontainer.”