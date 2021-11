Viroloog Bert Niesters: “We zijn te laat met ingrijpen, dit wordt gewoon een harde lockdown”

nieuws

Foto: UMCG

“We zijn veel te laat met ingrijpen, dit wordt gewoon een harde lockdown”. Dat zegt viroloog Bert Niesters van het UMCG dinsdag in het Algemeen Dagblad naar aanleiding van de weekupdate van het RIVM.

Volgens het RIVM werden in de afgelopen week meer dan 153.000 nieuwe besmettingen geregistreerd. Het gaat om het hoogste aantal ooit. Volgens het RIVM houdt de stijging op alle fronten ook aan, en is die met name hoog in de leeftijdscategorie 10 tot 14 jaar en in de groep 5 tot 9 jaar. Het reproductiegetal lag op 8 november op 1,21. Dit betekent dat op dat moment 100 mensen met corona 121 anderen besmetten. In de ziekenhuizen werden afgelopen week 1.833 mensen met coronaklachten opgenomen. Het gaat om het hoogste aantal sinds afgelopen voorjaar. Van de 1.833 moesten er 289 op de Intensive Care worden opgenomen.

“Een lockdown is voor niemand leuk”

Het demissionaire kabinet maakte dinsdagmiddag bekend dat vanaf woensdag de anderhalve meter afstand weer verplicht is. Drastische maatregelen blijven verder uit omdat het kabinet volgens bronnen geen onnodige schade toe wil brengen aan de economie. “Als je nu niets doet, dan is de financiële ellende straks nog veel groter”, laat Niesters in een reactie aan het Algemeen Dagblad weten. “Een lockdown is voor niemand leuk. Voor mij niet, voor jou niet, en ook niet voor een ondernemer. Maar we moeten nu echt ingrijpen, en dat kan alleen met een lockdown. Ik zie geen andere oplossing. Wat als we nog te maken krijgen met een griepepidemie? Dan hebben we echt een heel groot probleem.”

Boosterpriks

Volgens Niesters moet er ook heel snel begonnen worden met het geven van boosterpriks op grote schaal. Iets waar diverse Europese landen al volop mee bezig zijn. Hoewel Niesters denkt dat het voor de aanstaande feestdagen vermoedelijk al te laat is. “Ik verwacht niks goeds voor Kerstmis. Het wordt waarschijnlijk heel veel zingen rond de kerstboom.”