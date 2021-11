Veel animo voor herdenking Kristallnacht in Stad

nieuws

De herdenking van de Kristallnacht in Stad heeft zondag flink wat mensen op de been gebracht. De organisatie spreekt van een goede herdenking.

De Kristallnachtherdenking begon om 14.00 uur met een stille tocht vanaf het Waagplein naar de voormalige Joodse buurt. “Er hebben ongeveer honderd mensen meegelopen”, vertelt Marcel Wichgers van de organisatie. “Als je het vergelijkt met de afgelopen jaren, dan zitten we meestal rond dit aantal. Ergens zou het mooi zijn als de hele stad mee zou lopen, maar je weet dat dat een utopie is. Met honderd mensen zijn wij heel tevreden.”

Gerdi Verbeet

Aansluitend vond in de Joodse synagoge de Kristallnacht Herdenkingslezing plaats. Deze lezing was al een aantal dagen helemaal volgeboekt. “De Herdenkingslezing is uitgesproken door Gerdi Verbeet. Ze had een hele mooie toespraak. Het was een inspirerend verhaal waar heel mooi de verbanden werden gelegd. Ze vertelde bijvoorbeeld dat in de aanloop naar de Kristallnacht stapje voor stapje de macht werd overgenomen door de Nazi’s, en de Joden steeds minder bewegingsruimte kregen. Maar ze vertelde ook dat zoiets tegenwoordig nog steeds kan gebeuren, en ook gebeurt. Verbeet sloot af met een gedicht van Willem Wilmink, dat hij schreef over Ben Ali Libi, een pseudoniem van Michel Velleman die in 1943 in vernietigingskamp Sobibór om het leven werd gebracht.”

Kristallnacht

De Kristallnacht was een pogrom gericht tegen het Joodse deel van de Duitse bevolking en vond plaats in de nacht van 9 op 10 november 1938. In heel Duitsland werden Joden en hun bezittingen aangevallen. Er werden rond de 1.400 synagogen in brand gestoken en gesloopt. Ongeveer 7.500 winkels en bedrijven van Joden werden vernield. Ook Joodse huizen, scholen, begraafplaatsen en ziekenhuizen moesten het ontgelden. Naar schatting kwamen rond de 400 Joden om het leven. De naam Kristallnacht verwijst naar het vele glaswerk dat tijdens de pogrom werd vernield.

