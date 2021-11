Twintig kinderen van gedupeerden toeslagenaffaire uit gemeente Groningen uit huis geplaatst

nieuws

In de gemeente Groningen waren 445 minderjarige kinderen het slachtoffer van de toeslagenaffaire. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van deze groep kinderen werden er twintig uit huis geplaatst.

Het CBS brengt deze cijfers naar buiten, nadat het Ministerie van Justitie en Veiligheid daar vorige maand om vroeg. Het statistiekbureau benadrukt echter wel dat niet is onderzocht of er een verband is tussen de uithuisplaatsing en de toeslagenaffaire. De cijfers zijn dan ook alleen bedoeld om de partijen die de toeslagenaffaire moeten oplossen, beter zicht te geven op de omvang van hun taak.

De affaire, waarbij onterechte fraudeverdenkingen met kinderopvangtoeslagen en strenge terugvorderingen bij fouten werden opgelegd, trof tussen 2004 tot 2019 naar schatting 26.000 ouders en daarmee 70.000 kinderen in Nederland. Het CBS heeft alleen cijfers voor de jaren 2015 tot en met 2020. Daarnaast heeft het CBS alleen cijfers van kinderen die al geboren waren in 2015 en zijn kinderen die in deze periode geboren zijn niet meegeteld. De cijfers zijn afgerond op vijftallen om herkenning te voorkomen.