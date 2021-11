Sportscholen over nieuwe coronamaatregelen: “Overwegen om de deuren eerder te openen”

nieuws

De nieuwe coronamaatregelen kunnen op niet veel enthousiasme rekenen bij sportscholen in de gemeente Groningen. Er wordt overwogen om de deuren nu eerder te openen.

“Het is een belachelijke maatregel dat alles om 17.00 uur moet sluiten”, vertelt Jordy Pijpker. Pijpker runt de sportschool JPT Lifestyle aan de Beckerweg in Stad. “Bij deze coronacrisis draait alles om gezondheid. Maar ondertussen beperk je mensen in het sporten omdat ze na 17.00 uur niet meer in een sportschool terecht kunnen. Dat vind ik heel gek, en dat is ook niet uit te leggen.”

“Sportmogelijkheden behouden”

Volgens Pijpker gaat het dan niet alleen om mensen die in de risicogroepen vallen. “Wat wij ook zien is dat heel veel mensen klachten ontwikkelen vanwege het vele thuiswerken. Die bijvoorbeeld op een verkeerde stoel zitten, of in een verkeerde houding werken. Voor de gezondheid van deze mensen is het belangrijk dat zij hun sportmogelijkheden behouden. Daarnaast is het voor een aantal mensen lastig om de stap te zetten richting de sportschool. Na versoepelingen zien we dat het lastig is voor hen om de draad weer op te pakken. Als sportschool mis je in deze weken de verbinding met mensen die fysieke begeleiding nodig hebben, omdat ze nu niet kunnen sporten binnen de vooropgestelde tijden. We zijn er achter gekomen dat online begeleiding niet altijd effectief genoeg werkt voor de meeste sporters.”

Flexibel

Wel probeert het bedrijf klanten tegemoet te komen. “We proberen inderdaad om in de ochtend vroeger open te gaan, door bijvoorbeeld om 06.00 uur al trainingen aan te bieden. De praktijk blijkt echter weerbarstiger. Veel mensen hebben toch wel een vast schema, waardoor alleen de mensen die echt willen komen, de mensen die zich flexibel opstellen, aanwezig zijn.” Pijpker hoopt dat de maatregelen na drie weken versoepeld kunnen worden.

Novafit: “Als ondernemer draag je je steentje bij in het omlaag brengen van de besmettingen”

Jaap Bos is eigenaar van sportschool Novafit in Haren. “Als ondernemer heb ik een verantwoordelijkheid. Als de sluiting bijdraagt in het omlaag brengen van het aantal besmettingen, dan vind ik dat ik daar mijn steentje aan bij moet dragen. En eerlijk is eerlijk, ik ben blij dat ik nog wel open kan. Tijdens eerdere lockdowns moesten we helemaal de deuren sluiten. Maar ik hoop wel dat het bij deze drie weken blijft.”

Eerder op de dag

Ook Bos is aan het peilen of de deuren in de ochtend ook eerder open kunnen: “Wat we zien is dat een deel van de mensen die thuiswerken overdag wel een moment heeft om even langs te komen. En we kijken inderdaad ook of we eerder op de dag iets aan kunnen bieden voor die mensen die overdag aan het werk zijn, waarbij je wel ziet dat niet iedereen flexibel is. In gezinnen met kinderen gaat zoiets toch lastiger.” Ook op andere manieren probeert Bos zijn klanten iets te bieden: “We zijn nu op beide weekenddagen geopend, dus ook op zaterdag. Daarnaast geven we nu in de avonduren online trainingen waar mensen aan deel kunnen nemen.”