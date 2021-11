Oponthoud voor verkeer op A7 vanuit Stad door twee ongelukken bij Scharmer

nieuws

Foto: 112 Groningen

Het verkeer op de A7 vanuit Groningen richting Hoogezand kreeg donderdagavond enige vertraging te verwerken, nadat er in korte tijd twee ongelukken ontstonden op vrijwel dezelfde plek.

Het eerste ongeluk gebeurde even na half negen in de avond. Volgens aanwezigen kwam de auto vanaf de parkeerplaats bij het Esso-tankstation en belandde deze vervolgens door een onbekende oorzaak naast de oprit. Hoewel de hulpdiensten zich met spoed naar de plek van het ongeluk begaven, bleef de bestuurster van de auto ongedeerd. Eén rijstrook van de A7 werd enige tijd afgesloten, waardoor het verkeer enige vertraging opliep.

Toen de hulpdiensten op het punt stonden te vertrekken, botsten honderd meter verderop nog eens drie auto’s tegen elkaar. Daarbij raakte één persoon bekneld en moest door ambulancepersoneel en brandweerlieden worden bevrijd. Deze persoon is met onbekend letsel meegenomen naar een ziekenhuis.

Het is niet bekend of de twee ongelukken met elkaar in verband staan.