Onthulling bijenhotel en ingebruikname Buurtwildernis bij speelplaats Brinkhof in Haren

Foto: Henk Tammens - gemeente Groningen

Bij speelplaats Brinkhof in Haren heeft wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) woensdagmiddag een bijenhotel onthuld. Ze deed dat in bijzijn van een aantal kinderen.

De onthulling was tegelijkertijd het startsein voor het in gebruik nemen van de Buurtwildernis. De Buurtwildernis is een minibosje met dicht op elkaar geplante bomen en struiken. Binnen tien jaar zal er op de plek een mini-oerbos gaan ontstaan. Bij de aanplant is gelet op inheemse soorten, waardoor het bijdraagt aan de biodiversiteit.

Wethouder: “Ik vind het fantastisch”

Op de locatie is de afgelopen periode hard gewerkt. Zo zijn er ook nieuwe speeltoestellen geplaatst. Een aantal bewoners nam vervolgens het initiatief om de speelplaats te vergroenen. Samen met bewoners heeft de gemeente een ontwerp gemaakt voor meer groen, ook door de aanleg van een Buurtwildernis. “Ik vind het fantastisch om te zien dat kinderen en buurtbewoners samen oog voor het groen hebben in hun wijk”, vertelt wethouder Jongman. “Spelen, ontdekken, het ontstaan van biodiversiteit en de natuur ervaren, alles komt samen in de buurtwildernis. En dit dankzij de samenwerking met alle betrokkenen hier bij de Brinkhof, een mooi initiatief.”

Kersenboom

De werkzaamheden zijn nog niet volledig afgerond. De eerste bomen en struiken zijn reeds aangelegd. Er wordt nog gewerkt aan een wilgentunnel en het planten van een kersenboom midden op het veld. Komend voorjaar worden er kruiden rond het bosje en de kersenboom ingezaaod. Het terrein zal in de toekomst onderhouden worden door de gemeente en deels door bewoners.