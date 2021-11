Oefenruimtecomplex Het Viadukt vervroegt openingstijden

nieuws

Foto Andor Heij. Viadukt.

Het oefenruimtecomplex Het Viadukt aan de Euvelgunnerweg gaat de openingstijden in het weekeinde de komende drie weken een uur vervroegen.

Er kan dan van 13.00 uur tot 17.00 uur gerepeteerd worden. Om 17.00 uur moet het gebouw op slot vanwege de aangescherpte coronamaatregelen.

Bands die normaal in de avonduren repeteren kunnen ook op zaterdag en zondag in het Viadukt terecht, omdat er in de middagen nog ruimte genoeg is. Die bands moeten vooraf wel een ruimte reserveren en de muzikanten moeten een QR code laten zien.