Zo ziet de tijdelijke opvang voor asielzoekers in de voormalige XL-teststraat eruit

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers gaat vanaf vandaag (maandag) mensen verplaatsen van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar twee tijdelijke opvanglocaties in de Stad. De pers mocht maandagochtend alvast een kijkje nemen in één van de opvanglocaties, de omgebouwde XL-teststraat aan de Driebondsweg.

“We verwachten dat we vandaag de eerste dertig mensen kunnen opvangen”, vertelt COA-locatiemanager Wietske van der Til. “Aan het einde van de week denken we dat deze opvanglocatie vol zit, met in totaal ongeveer tweehonderd mensen.” De teststraat blijft hoogstwaarschijnlijk enkele maanden beschikbaar voor de opvang door het COA, de overeenkomst met de gemeente loopt tot eind maart 2022.

Het gaat om mensen die uit de centrale ontvangstlocatie in Ter Apel komen en dringend opvang nodig hebben. Het kan daarbij zowel gaan om mensen die wachten op de start van hun asielprocedure als om nareizigers: familieleden van iemand die al een asielstatus heeft in Nederland.

Tekst gaat verder onder de foto:

Foto: Joris van Tweel

Het COA heeft een nijpend gebrek aan opvangplekken voor asielzoekers. In het aanmeldcentrum in Ter Apel kan het COA de stroom nieuwe asielzoekers bijna niet meer aan, omdat de toestroom groot is. De tijdelijke locaties in de Stad moeten de druk op Ter Apel daarom verlichten.

Naast de opvang in de XL-teststraat worden er 175 mensen opgevangen in een slaapboot in het Oude Winschoterdiep, nabij de Antwerpenbrug. Naast Groningen gaven zondag nog eens vier provincies aan tijdelijke opvangplekken te willen regelen. Drenthe vangt tijdelijk 150 asielzoekers op, Zeeland neemt tijdelijk h0nderd mensen op en ook Overijssel en Utrecht nemen gezamenlijk 290 asielzoekers op.

Foto: Joris van Tweel