De Jonge: “Coronapas wordt voorlopig niet afgeschaft”

nieuws

Foto: European People's Party via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

De coronapas gaat nog niet in de eerste week van november afgeschaft worden. Dat is de verwachting van demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid.

Op 5 november geeft het kabinet weer een persconferentie waarmee duidelijk zal worden hoe de laatste weken van de herfst qua coronamaatregelen er uit zullen gaan zien. De Jonge laat weten: “Ik denk dat we die toegangsbewijzen nog wat langer nodig hebben.” Als er al maatregelen worden versoepeld dan gaat het volgens De Jonge om maatregelen die ‘daadwerkelijk economisch belemmerend zijn’. Volgens de minister gaat het dan om de maximale capaciteit van 75 procent bij bepaalde evenementen en de sluitingstijden in de horeca.

“De coronapas is hooguit vervelend. Als je wilt dat gevaccineerden en ongevaccineerden weer in groepen bij elkaar kunnen komen, moet je zorgen dat je dat wel veilig doet en dat is met die coronapas. Dus we kunnen daar niet nu al vanaf”, aldus de minister. De afgelopen dagen hebben verschillende betrokkenen, waaronder het OMT, geadviseerd om voorlopig niet te versoepelen. De prognose qua verloop van de besmettingen is namelijk ongunstiger dan eerder gedacht.