Bever die treinverkeer richting Assen stillegde nog niet gevonden, ecoloog houdt situatie in de gaten

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De bever die vrijdag het treinverkeer tussen Groningen en Assen stillegde is nog niet gevonden. Spoorbeheerder ProRail zegt de situatie nauwlettend in de gaten te houden.

Vrijdagmiddag werd er een bevergang onder het spoor ontdekt nabij Taarlo. Vanwege de kans op verzakking werd direct één van de sporen buiten gebruik genomen. Reizigers kregen hierdoor te maken met vertraging. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd het treinverkeer helemaal stilgelegd om reparatiewerkzaamheden uit te kunnen voeren. Zaterdagochtend liet spoorbeheerder ProRail weten dat de bevergang gedicht is en dat het treinverkeer weer volledig hervat kon worden.

Wel maakt ProRail zich enige zorgen omdat de bever, of bevers, niet gevonden zijn, maar waarschijnlijk nog wel in de buurt zitten. Om er voor te zorgen dat er geen nieuwe gangen worden gegraven onder de sporen houdt een ecoloog, die gespecialiseerd is in het gedrag van bevers, de situatie nauwlettend in de gaten. Als de bevers gevonden zijn, zullen er vallen worden geplaatst om de dieren te vangen. Vervolgens kunnen ze elders worden uitgezet.