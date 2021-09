Tevredenheid na eerste stapavond in Stad: “Wellicht kan er gespreid gesloten worden?”

nieuws

Foto Anneloes Struik. Drukte in Peperstraat

De eerste stapavond waarbij nachthoreca door versoepeling van de coronamaatregelen weer de deuren kon openen is goed verlopen in Stad. Dat laten verschillende betrokkenen weten.

“Het is heel positief verlopen”, vertelt gemeentewoordvoerder Natascha van ’t Hooft. “Er zijn geen waarschuwingen gegeven aan horecabedrijven, en de sfeer in de stad was goed. Wel zagen we dat het om middernacht, toen de horeca moest sluiten, druk was op straat maar dat dit vervolgens ook snel oploste. Er zijn bij ons ook geen verhalen bekend over vervelende toestanden. Wel gaan we de komende dagen aangrijpen om alles te evalueren, en bekijken we of er ook bepaalde situaties beter moeten of beter kunnen.”

Ocean 41: “Positieve vibe”

Ook Geeske Smid van Ocean 41 is positief. “Het is geweldig om na een lange periode de deuren weer te mogen openen. De vibe was ook heel fijn en prettig. Wat we gisteravond gezien hebben is dat mensen zich ook heel goed aangepast hebben. Voor de coronacrisis begon een gemiddelde stapavond rond 00.30 uur. Gisteren begon het veel vroeger, dus mensen hebben zich keurig aangepast. Ook het controleren van de coronapas verliep goed. Wel hadden we in het begin van de avond last van de storing met de QR-code. Maar dit was tijdelijk, en kon snel opgelost worden.”

Gespreid sluiten

Wel zijn er bij Smid zorgen over de sluiting. “Dat voelt heel vreemd. Je werkt kneiterhard om alles zo veilig mogelijk in te richten. Om 00.00 uur stuur je dan iedereen tegelijkertijd de straat op, met als gevolg dat het op straat heel druk wordt. In mijn optiek zou het beter en veiliger zijn om daar een spreiding in aan te brengen. Dat je niet alles tegelijkertijd sluit.”

Evaluatie

Wanneer dit voorstel voorgelegd wordt bij Van ’t Hooft reageert deze: “Dat er om middernacht gesloten wordt, dat zijn landelijke regels. Daar moeten wij ons als gemeente aan houden. Er is geen ruimte om dat op lokaal niveau aan te passen.”

Direct na middernacht was het druk op straat:

Het is 00.00 uur geweest. De kroegen zijn dicht en in de Groningse uitgaansstraten lijkt het qua drukte wel Koningsnacht #coronatoegangsbewijs #grotemarkt #rtvnoord pic.twitter.com/v5UBlKYqKJ — Martin Drent (@martindrent) September 25, 2021