Politie: ‘Veel elektrische fietsen gestolen in centrum van Haren’

nieuws

Foto: Beeki via Pixabay.org

De laatste tijd krijgt de politie veel meldingen van diefstal van elektrische fietsen uit Haren. Dat liet de dienst dinsdagochtend weten.

De meeste diefstallen vinden volgens de politie plaats in het centrum. “De fietsen worden weggenomen terwijl ze op slot staan”, zo laat de dienst weten via Facebook. “Mogelijk maken de daders gebruik van een zogenaamde “loper” of worden de fietsen in een busje geladen.”

De politie adviseert daarom om de fiets met een extra slot aan een object vast te zetten. “Dit advies is natuurlijk niet alleen voor de fietseigenaren in Haren”, vervolgt de politie. “Want een fietsendief kan zijn werkterrein makkelijk verleggen.”

De politie doet daarnaast een oproep aan bewoners van het dorp om verdachte situaties te melden. Dat kan via telefoonnummer 0900-8844.