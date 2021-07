Slachtoffer steekpartij Korreweg is minderjarig, minderjarige verdachte aangehouden

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een steekincident op de Korreweg, ter hoogte van de Korrezoom, is dinsdag in het begin van de avond een persoon gewond geraakt. Eén verdachte is inmiddels aangehouden.

De melding van een steekincident kwam rond 18.25 uur bij de hulpdiensten binnen. “Wij zijn daarop met verschillende eenheden ter plaatse gegaan”, vertelt politiewoordvoerder Thijs Damstra. “Bij aankomst bleek dat het incident zich op straat had afgespeeld. Eén persoon is gewond geraakt. Verpleegkundigen van een ambulance hebben met assistentie van het Mobiel Medisch Team, het MMT, het slachtoffer gestabiliseerd. Deze is daarna met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.” Volgens Damstra is het slachtoffer minderjarig.

Arrestatie

Aan de Korreweg is de politie direct met een onderzoek begonnen. “Onze rechercheurs zijn inmiddels aanwezig om alle informatie te verzamelen die belangrijk is. Over de precieze toedracht is nog niets bekend, wel hebben wij later in de avond een verdachte aan kunnen houden. Waar deze verdachte is aangehouden is onbekend, wel is duidelijk dat ook deze persoon minderjarig is. Deze persoon zit inmiddels vast op het politiebureau.”

Onderzoek

Incidentfotografen melden dat de rechercheurs bij het onderzoek hulp krijgen van medewerkers van Forensische Opsporing, de FO. Zij hebben sporen veiliggesteld en ook is men in gesprek gegaan met omwonenden. Vanwege het onderzoek was de Korreweg in eerste instantie afgesloten tussen de kruising met de Oosterhamriklaan en die met de Westindischekade. Rond 20.00 uur werd de afzetting opgeheven en werd er alleen nog onderzoek gedaan bij de ingang van de Korrezoom.

Getuigen

Mensen die iets gezien hebben wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.

Later meer.