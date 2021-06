Versoepelingen in coronamaatregelen: Dit mag weer vanaf zaterdag

nieuws

Foto: Pepijn Koning via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

Vanaf zaterdag is de ‘lockdown’ officieel voorbij en gaat Nederland verder van het slot. Deze maatregelen worden vanaf deze dag geschrapt of versoepeld.

Cultuur en horeca

De horeca mag vanaf zaterdag twee uur langer open en weer binnen gasten ontvangen (maximaal vijftig). Het aantal mensen aan een tafel wordt verruimd naar vier mensen. Afhalen en bezorgen mag nu tot 01.00 uur.

Ook mogen culturele instellingen als concertzalen, theaters en bioscopen weer open. Ook mag er weer gerepeteerd worden binnen orkesten, toneelverenigingen en band, met inachtname van anderhalve meter afstand.

Recreatie en sport

Binnen en buiten trainen voor sport mag weer zonder anderhalve meter afstand, bij alle leeftijden. Douchen en omkleden mag weer op de club. Wedstrijden spelen mag alleen onder de achttien jaar.

Daarnaast openen de deuren van binnenruimtes in pretparken weer en kunnen gasten weer naar casino’s, zonnestudio’s en sauna’s.

Voor alle voorgaande versoepelingen geldt dat in binnenruimtes met zitplaatsen een maximum van 50 personen is toegestaan. Als er doorstroom is, mag er maximaal één bezoeker per tien vierkante meter zijn. Grote locaties met meer dan duizend zitplaatsen, mogen 250 mensen ontvangen. Met toegangstesten geldt dit maximum niet.

Ook thuis meer mensen welkom

Per dag wordt het advies om maar twee mensen te ontvangen verruimd naar vier. Dat geldt zowel voor binnen als buiten.