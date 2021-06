Uitslaande brand in boerderij bij Peize, brandweer verstuurt NL-Alert

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een boerderij aan de Groningerweg nabij Peize is zondagavond brand uitgebroken. Incidentfotografen melden dat het om een uitslaande brand gaat. Vanwege de brand is er een NL-Alert verstuurd.

De melding van de brand kwam rond 20.55 uur binnen waarop een tankautospuit van de blusgroep Peize ter plaatse werd gestuurd. Al snel bleek dat meer hulp nodig was. Een hoogwerker van brandweer Stad werd opgeroepen, alsook een tankautospuit van brandweer Roden en waterwagens van Eelde en Norg. “De brandhaard bevindt zich in de schuur”, vertelt Mike Weening van Weening Fotografie. “De rook komt er aan alle kanten uit.” Enkele minuten later vertelt de fotograaf dat de vlammen uit het gebouw slaan.

NL-Alert

Bij de brand komt veel rook vrij. Rookwolken zijn vanuit de stad te zien. De brandweer heeft een NL-Alert verstuurd. Daarin worden mensen die last hebben van de rook opgeroepen om ramen en deuren te sluiten en om mechanische ventilatie uit te schakelen.

Waterproblemen

De brandweer probeert met man en macht te voorkomen om het woonhuis te behouden. Zij worden daarbij echter geplaagd door waterproblemen. “Om de brand te blussen maakt men gebruik van waterwagens. Op dit moment wordt er meer water verbruikt dan men aan kan voeren.” Vanwege de brand is de Groningerweg nabij Peize voor het verkeer afgesloten.

Later meer.