Testbaan voor hyperloop onthuld

Foto: Hardt Hyperloop

Bij ‘Building’ op het Zernike Complex vond donderdag de onthulling plaats van een testbaan voor de hyperloop. Staatssecretaris Van Veldhoven opende bovendien een symposium over de komst van de hyperloop.

De hyperloop is een soort vacuümtrein die met een snelheid van 700 km door luchtledige pijpen schiet. Deze innovatieve vorm van vervoer is naast razendsnel ook zeer energiezuinig en wordt genoemd als het nieuwe vervoermiddel van de toekomst.

Over twee jaar moet in Meerstad een testbaan verrijzen. Het initiatief komt van Hardt Hyperloop, een door studenten uit Delft opgericht bedrijf dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van het hyperloopsysteem in Europa. Hardt won in 2017 een internationale competitie uitgeschreven door Elon Musk.

Voor de testbaan waren meerdere locaties in Nederland in beeld. De provincie en gemeente Groningen wisten het beste bod neer te leggen. In Meerstad wordt een drie kilometer lange testbaan gebouwd waar in eerste instantie een hyperloop getest wordt die goederen moet gaan vervoeren. Hiervoor is de stichting European Hyperloop Center opgericht.

De testbaan is een opsteker voor Groningen omdat hiermee een ecosysteem kan worden gecreëerd waar de Rijksuniversiteit, het hoger en middelbaar onderwijs en bedrijven in Groningen samen kunnen werken aan het uittesten van onderdelen van de hyperloop.