Elf procent vrouwelijke studenten slachtoffer van verkrachting

nieuws

Van alle vrouwelijke studenten in Nederland is 11 procent tijdens de studententijd slachtoffer geworden van verkrachting. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Amnesty International.

Met verkrachting wordt het tegen de zin binnendringen van het lichaam met een lichaamsdeel of voorwerp bedoeld. De meeste studenten die verkracht werden gaven aan dat ze de dader kenden, onder meer van een feestje of date. Ruim een kwart gaf aan dit dit gebeurde na alcohol- of drankmisbruik. Ze verkeerden dus in een kwetsbare positie. Van de ondervraagde mannen gaf 1 procent aan slachtoffer van verkrachting te zijn geworden.

Amnesty voert al ruim een jaar campagne om meer aandacht te vragen voor deze kwestie, en richt zich nu op hogescholen en universiteiten. Die zouden een manifest moeten ondertekenen waarin ze hun studenten een betere bescherming beloven bij seksueel geweld. Het blijkt dat maar heel weinig studenten precies weten waar ze verkrachting kunnen melden. Universiteiten hebben namelijk vertrouwenspersonen. Door een nieuwe zedenwet wordt alle onvrijwillige seks straks als verkrachting gezien. Er komt 4 tot 9 jaar celstraf op te staan.