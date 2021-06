A28 komend weekend dicht richting Assen tussen Julianaplein en Groningen-Zuid

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

De A28 is komend weekend afgesloten tussen het Julianaplein en de afrit Groningen-Zuid voor alle verkeer in de richting van Assen. Aannemerscombinatie Herepoort gaat tijdens dit weekend het nieuwe viaduct van de A28 over de Brailleweg aansluiten op westelijke baan van de snelweg.

Vanaf maandag rijdt het verkeer richting Assen over dit nieuwe viaduct en de nieuwe afrit. Om dit mogelijk te maken, moet ook de Brailleweg komend weekeinde worden afgesloten voor alle verkeer. Van vrijdag 25 tot maandag 28 juni is de A28 richting Groningen afgesloten om het viaduct richting Groningen aan te sluiten.

Omleidingen

Automobilisten hebben komend weekend twee opties om in Assen te komen. Het verkeer kan via het Vrijheidsplein naar de Laan Corpus den Hoorn en vervolgens de oprit naar de A28 richting Assen nemen. De tweede optie is via de zuidelijke ringweg, afrit 37 naar de Hereweg en vervolgens via de Van Ketwich Verschuurlaan de oprit naar de A28 richting Assen.

Autoverkeer van en naar de Brailleweg wordt omgeleid via het Julianaplein, het Vrijheidsplein, de Laan Corpus den Hoorn en de Van Ketwich Verschuurlaan. Fietsers vanuit de binnenstad worden omgeleid via het tunneltje onder het Julianaplein door, de Maaslaan en de Papiermolentunnel en andersom.